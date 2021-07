Thái độ bất ngờ của Hưng Vlog trước thông tin bị đi tù 15 năm, tiết lộ thêm về công việc hiện nay

Vừa mới đây, thông tin về việc Hưng Vlog, con trai của Bà Tân Vlog, đồng thời là YouTuber nổi tiếng, sở hữu nhiều video triệu views trên hàng loạt kênh YouTube lớn nhỏ đã bị tuyên án 15 năm tù khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao.

Cụ thể, một tài khoản TikTok có tên là T.X.H đã up một video có tiêu đề "SỐC - Hưng Vlog đi tù" đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem. Bên dưới phần bình luận, người dùng này còn khẳng định thêm lý do là Hưng Vlog nấu nướng đồ ăn siêu to khổng lồ, tụ tập quá 10 người nên đã bị tạm giữ.

Tuy nhiên, ngay sau khi liên hệ với Hưng Vlog, chúng tôi đã nhận được câu trả lời rất bất ngờ.

Liên lạc với Hưng Vlog, anh cho biết mình cũng đã xem được clip TikTok trên. Hưng Vlog khẳng định: "Toàn bộ thông tin đó đều là sai sự thật hết. Mình đâu có bị đi tù, cũng không bị làm sao cả. Hiện tại mình vẫn đang ở nhà và làm việc bình thường".

Hưng cũng chia sẻ thêm, trong thời gian này, anh vẫn ở nhà quay các video trong phạm vi giới hạn theo các quy định chung về việc phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào ngày hôm qua (19/7), trước khi xuất hiện clip nói rằng Hưng Vlog bị đi tù, anh chàng vẫn đăng tải video lên YouTube bình thường.

*Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này.

Nguồn: Tổng hợp