THACO sở hữu khối tài sản hơn 7 tỷ USD, bám sát Sovico, vượt Masan Group, VinFast và tất cả công ty Nhà nước trên sàn chứng khoán

CTCP tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính trong nửa đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 là 54.260 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cách đây 1 năm và tăng 3,6% nếu so với thời điểm cuối năm 2023.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên 2,45 tương đương nợ phải trả khoảng 133.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng lên 0,26 tương đương dư nợ trái phiếu khoảng 14.100 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của THACO đạt mức hơn 187.200 tỷ đồng (khoảng 7,4 tỷ USD). Con số này tiệm cận với Hòa Phát (206.000 tỷ) và Sovico Group (188.200 tỷ), vượt một loạt ông lớn như VinFast, Masan Group, PV Gas, BSR...

Hồi đầu năm, tại cuộc họp đánh giá công tác thuế quý 1 của tỉnh Quảng Nam, Cục thuế Quảng Nam đã có những 'lo lắng' về Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương.

Cụ thể, Cục thuế Quảng Nam cho biết, Tập đoàn Trường Hải là đơn vị đóng góp quan trọng, chủ yếu chiếm hơn 60% tổng thu nội địa của Quảng Nam, song qua 3 tháng đầu năm 2024 cho thấy sự sụt giảm đáng kể. Tháng 1 Thaco nộp ngân sách đến 1.663,5 tỷ đồng, thì tháng 2 nộp 609 tỷ đồng và tháng 3 chỉ còn 465,5 tỷ đồng.

"Đây là vấn đề rất đáng quan tâm. Nếu như tình hình này kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tổng thu ngân sách của địa phương", Cục thuế Quảng Nam nhận định.

Được biết, năm 2024 Thaco đặt mục tiêu nộp ngân sách 24.500 tỷ đồng. 2024 là năm thứ 2 Thaco được tái cấu trúc từ 1 Tập đoàn sản xuất lắp ráp ô tô và đầu tư phát triển nhiều ngành nghề khác trở thành Tập đoàn mẹ chỉ quản lý vốn và đầu tư với 6 Tập đoàn thành viên hoạt động trong 6 lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau có quy mô lớn.

Thaco Auto năm nay có kế hoạch bán 95.400 xe ô tô các loại, trong đó 76.200 xe du lịch và 19.200 xe tải, bus, chiếm 38% thị phần ô tô trong nước; Xuất khẩu hơn 1.600 xe. Doanh thu hợp nhất là 68.400 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.

Thaco Industries đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2024 là 13.000 tỷ đồng trong đó doanh thu xuất khẩu là 250 triệu USD. Tổng vốn đầu tư là 2.100 tỷ đồng.

Thaco Agri lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu là 190 triệu USD; Tổng vốn đầu tư là 5.800 tỷ đồng.

Thadico (Đại Quang Minh) dự kiến tổng vốn chi đầu tư năm 2024 là 3.085 tỷ đồng.

Thiso dự kiến doanh thu hợp nhất trong năm 2024 là 5.880 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư là 9.469 tỷ đồng.

Thilogi mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 3.800 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bên ngoài chiếm tỷ trọng 40%); tổng đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.