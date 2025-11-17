THACO công bố 108 nhà đầu tư nước ngoài nắm 26,8% vốn điều lệ, JC&C của Singapore nắm 26,6%, có nhiều tên cá nhân Hàn Quốc

Theo công bố này, THACO có vốn điều lệ là 30.510 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân (trong nước) là 22.321 tỷ đồng, tương đương 73,2%.

Vốn nước ngoài tại THACO là 8.189 tỷ đồng, tương đương 26,8%.﻿

Riêng về phần cổ đông nước ngoài, công bố cho thấy Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore chiếm phần lớn nhất là 8.127 tỷ đồng, tương ứng 26,6%. Ông Cheah Kim Teck là người được ủy quyền cho toàn bộ phần góp của JC&C.

JC&C là một công ty con tại Singapore thuộc tập đoàn đầu tư Jardine Matheson của Anh Quốc nhưng có trụ sở chính ở Hongkong, với hàng loạt khoản đầu tư lớn nhỏ vào nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam.

Các khoản đầu tư tài chính của Jardine Matheson vào Việt Nam chủ yếu do JC&C thực hiện. Bên cạnh khoản đầu tư vào THACO, hiện JC&C còn là cổ đông lớn nhất nắm 41,4% vốn của REE và 10,6% cổ phần của Vinamilk. 2 khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết này hiện có trị giá hơn 27.000 tỷ đồng.﻿

﻿107 trong 108 tên thuộc phần nước ngoài đa phần có liên kết với Hàn Quốc (ví dụ như địa chỉ tại Hàn Quốc).

Trong 107 người này, phần góp vốn từ 10 triệu đồng (Jung Mihuyn, Kim Miae, Kim Heejung, Ko Young Ran, Bae Eun Jung) tới 9 tỷ đồng (Yuhn Young Lae).

THACO được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. Từ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, Thaco đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thiso (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

﻿Năm 2024, THACO lãi sau thuế hợp nhất 3.228 tỷ đồng, trong đó, phần lớn lợi nhuận đến từ Thaco Auto với lợi nhuận sau thuế trước điều chỉnh hợp nhất là 4.410 tỷ đồng. Tiếp sau đó là Thaco Industries, Thilogi, Thadico - ĐQM lãi lần lượt 312 tỷ đồng, 251 tỷ đồng và 242 tỷ đồng. Thiso lãi 76 tỷ còn Thaco Agri lãi chỉ 3 tỷ đồng.

So với năm 2023 là 2.734 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của THACO tăng 18%. Trước đó, lợi nhuận năm 2023 của THACO đã giảm tới 63% về mức thấp nhất trong vòng 9 năm.

Một hoạt động gần đây giữa THACO và đối tác Hàn Quốc là Hyundai. Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp và làm việc với Chủ tịch THACO Trần Bá Dương và ông Lee Yong-bae, Tổng Giám đốc Hyundai Rotem.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO đã báo cáo với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về những dự định đầu tư của THACO trong lĩnh vực đường sắt đô thị cũng như triển vọng hợp tác giữa THACO và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này.﻿