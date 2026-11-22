Giữa bối cảnh nguồn cung phần cứng bị siết chặt, hãng bán dẫn Trung Quốc Moore Threads vừa tung ra card đồ hoạ Lushan với tuyên bố sở hữu bộ nhớ VRAM chưa từng có trên dòng card đồ họa phổ thông, sản phẩm này tham vọng phá vỡ thế độc tôn của NVIDIA

Quân bài chiến lược mang tên Lushan và lời hẹn cuối năm 2026

Công ty bán dẫn Trung Quốc Moore Threads vừa khiến giới công nghệ dậy sóng khi tung đoạn giới thiệu về thế hệ card đồ họa tiêu dùng mới mang tên Lushan. Điểm nhấn táo bạo nhất được nhà sản xuất này khẳng định là thiết bị sẽ sở hữu dung lượng bộ nhớ video (VRAM) lớn nhất trong lịch sử các dòng card đồ họa dành cho người dùng phổ thông - một thông số được thiết kế để đối đầu trực diện với các dòng sản phẩm đầu bảng của NVIDIA.

Công ty bán dẫn Trung Quốc Moore Threads (Ảnh: Yahoo)

Theo kế hoạch, màn ra mắt chính thức của Lushan sẽ diễn ra vào ngày 29/12/2026 trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Nhà phát triển MUSA. Tại sự kiện này, Moore Threads cam kết sẽ công bố chi tiết kiến trúc GPU cốt lõi cùng toàn bộ thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Tham vọng "một mũi tên trúng hai đích": Từ game AAA đến AI chạy cục bộ

Thay vì chỉ định vị như một linh kiện giải trí đơn thuần, Moore Threads phát triển Lushan với hai mục tiêu chiến lược rõ rệt.

Thứ nhất là chinh phục phân khúc đồ họa game. Card đồ họa mới được tối ưu để vận hành mượt mà các tựa game AAA nặng ký hiện nay, đi kèm công nghệ dò tia (Ray Tracing) được tăng tốc trực tiếp bằng phần cứng.

Card đồ họa tiêu dùng mới mang tên Lushan do Moore Threads sản xuất (Ảnh: Yahoo)

Thứ hai và cũng là giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt là chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ngay trên máy tính cá nhân. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dung lượng VRAM chính là "nút thắt cổ chai" quyết định quy mô mô hình AI mà một thiết bị có thể gánh vác. Bằng cách trang bị bộ nhớ video tốc độ cao với dung lượng kỷ lục, Lushan cho phép người dùng vận hành các mô hình AI cỡ lớn trực tiếp trên máy tính cục bộ mà không cần phụ thuộc vào máy chủ đám mây hay kết nối Internet liên tục.

Nước đi này cho thấy tham vọng của Moore Threads không chỉ dừng lại ở cộng đồng game thủ, mà đang nhắm thẳng tới tệp khách hàng là các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và giới đam mê công nghệ muốn tự xây dựng hệ thống AI độc lập.

Phép thử thực tế phía sau những tuyên bố gây chấn động

Dù tạo ra sức hút truyền thông lớn, Moore Threads hiện vẫn giữ kín những thông tin then chốt như con số dung lượng VRAM cụ thể, chi tiết kiến trúc vi xử lý, mức giá bán lẻ đề xuất cũng như các bài kiểm tra hiệu năng thực tế. Do đó, giới chuyên môn nhận định vẫn còn quá sớm để đánh giá sức mạnh thực sự của Lushan khi đặt lên bàn cân với các đối thủ sừng sỏ từ phương Tây.

Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang đối mặt với tình trạng khan hiếm chip nhớ và các lệnh hạn chế nguồn cung bộ tăng tốc tính toán dành cho trung tâm dữ liệu, một chiếc card đồ họa phổ thông sở hữu bộ nhớ đệm "khủng" chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm săn đón của giới kỹ sư AI. Mọi câu trả lời về năng lực thực chiến của Lushan sẽ chỉ ngã ngũ sau ngày 29/12 tới, khi sản phẩm chính thức bước ra ánh sáng và trải qua những bài kiểm tra độc lập khắt khe nhất.

Thiên Minh