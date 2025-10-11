Ngành gia công phần mềm, dự kiến đạt giá trị hơn 1.100 tỷ USD trong năm 2025, tiếp tục là động lực quan trọng của kinh tế số. Tuy nhiên, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang làm tạo ra thách thức lớn ngành này, đặt biệt là với đội ngũ kỹ sư IT truyền thống.

Phát biểu tại Rikkei Global Summit 2025 tổ chức ngày 10/10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - nhấn mạnh: “Kỷ nguyên của kỹ sư IT thuần túy sắp kết thúc, và kỷ nguyên của chuyên gia hệ thống thông tin (IS), người làm chủ bài toán kinh doanh, đang bắt đầu.”

Theo ông Dũng, Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội và thách thức lớn, khi Trung Quốc không còn thống trị mảng gia công phần mềm giá rẻ, trong khi Nhật Bản, một gã khổng lồ về phần cứng, đang chật vật theo kịp xu hướng phần mềm. Mặt khác, nhân sự công nghệ cao từ Ấn Độ, sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hơn 20-30% so với nhân sự Việt Nam.

Thêm vào đó, các Agent AI – hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động đưa ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp liên tục của con người – cùng các nền tảng No-code với tốc độ xử lý vượt trội, đang trở thành mối đe dọa lớn đối với công việc của kỹ sư IT truyền thống.

﻿Điều này báo hiệu dấu chấm hết cho cuộc đua về chi phí rẻ, để bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá trị. Việt Nam không còn con đường nào khác ngoài đi lên trong chuỗi giá trị công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ông Dũng khẳng định: “Muốn hiện thực hóa điều đó, những nhân sự công nghệ chất lượng cao của Việt Nam cần trở thành những chuyên gia hệ thống thông tin (IS) xuất sắc. Kỷ nguyên của kỹ sư IT thuần túy sắp kết thúc và kỷ nguyên của chuyên gia hệ thống thông tin, người làm chủ bài toán kinh doanh, đang bắt đầu”.



Ông dự đoán, trong thập kỷ tới, ngành gia công phần mềm sẽ chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về giá trị cốt lõi.

Trong bối cảnh đó, Rikkeisoft, một trong những doanh nghiệp CNTT top đầu, đang dần chuyển mình từ mô hình outsourcing (gia công phần mềm) thuần tuý sang cung cấp giải pháp tư vấn – công nghệ toàn diện. Rikkeisoft cũng đặt trọng tâm vào phát triển sản phẩm công nghệ “Made by Vietnam” – một hướng đi thể hiện khát vọng sáng tạo, và đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm.

Ông Tạ Sơn Tùng - Chủ tịch HĐQT Rikkeisoft

Rikkeisoft đang chuẩn bị cho cột mốc IPO tại Nhật trong 3 năm tới, hướng tới giấc mơ trở thành kỳ lân công nghệ Việt Nam, ban lãnh đạo tiết lộ và bày tỏ mong muốn trở thành cầu nối giữa trí tuệ Việt Nam và thế giới, chứng minh rằng người Việt có thể tạo ra sản phẩm, chứ không chỉ thực hiện ý tưởng của người khác.

Nhìn về tương lai, Rikkeisoft sẽ ty tập trung vào bốn định hướng chiến lược: (1) Đầu tư mạnh vào AI như động lực tăng trưởng cốt lõi; (2) Phát triển nhân lực thông qua hợp tác với các đại học và mô hình ba nhà (nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp); (3) Mở rộng thị trường toàn cầu, chuyển đổi từ gia công sang cung cấp giải pháp tư vấn, công nghệ toàn diện và; (4) Chuẩn bị cho cột mốc IPO, với khát vọng trở thành kỳ lân công nghệ tiếp theo của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Rikkeisoft đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với loạt đối tác chiến lược. Các thỏa thuận này là nền tảng để Rikkeisoft mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần đưa công nghệ Việt Nam đến gần hơn với thế giới.