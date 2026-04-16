Thách thức lệnh trừng phạt của Mỹ, quốc gia BRICS tuyên bố sẽ gửi thêm dầu cho Cuba sau khi đã vận chuyển 100.000 tấn

Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Sergei Lavrov xác nhận Moscow đã gửi chuyến tàu dầu đầu tiên với khoảng 100.000 tấn (tương đương 700.000 thùng dầu thô) tới Cuba và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.

Ông Lavrov cho hay: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ như vậy, và Trung Quốc cũng sẽ tham gia vào quá trình hợp tác này.”

Ngoài ra, vị quan chức cũng cho rằng lượng dầu vừa được chuyển giao có thể đáp ứng nhu cầu trong vài tháng.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau khi Mỹ cắt nguồn cung dầu từ Venezuela, đồng minh truyền thống của Havana, kể từ đầu năm. Quyết định này được đưa ra sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, khiến chuỗi cung ứng năng lượng của Cuba bị gián đoạn đột ngột.

Không chỉ Venezuela, một nhà cung cấp lớn khác là Mexico cũng đã dừng xuất khẩu dầu sang Cuba, càng làm căng thẳng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên đảo quốc gần 11 triệu dân.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế trừng phạt đối với các quốc gia tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba, nhằm gây sức ép buộc Havana thay đổi chính sách. Tuy nhiên, Washington gần đây đã cho phép một tàu dầu Nga cập cảng Cuba vì “lý do nhân đạo”, đồng thời cho biết các lô hàng trong tương lai sẽ được xem xét “từng trường hợp cụ thể”.

Cuba hiện chỉ tự sản xuất được chưa đến 1/3 nhu cầu dầu trong nước, khiến quốc gia này phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu để duy trì hoạt động của hệ thống điện và nền kinh tế. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã dẫn đến mất điện diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất.

Các chuyên gia nhận định, nguồn dầu từ Nga chỉ có thể mang lại sự “giải tỏa tạm thời” cho Cuba. Một lô hàng khoảng 700.000 thùng dầu, trong điều kiện phân phối tiết kiệm, chỉ đủ duy trì hệ thống trong thời gian ngắn, không thể giải quyết tận gốc vấn đề năng lượng kéo dài nhiều năm.

Dù vậy, quyết định của Moscow mang ý nghĩa không chỉ về kinh tế mà còn về địa chính trị. Nga từ lâu coi Cuba là đồng minh chiến lược tại khu vực Tây bán cầu và việc tiếp tục hỗ trợ năng lượng cho Havana được xem như động thái khẳng định ảnh hưởng trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ.

Ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng Washington sẽ không quay lại “thời kỳ chiến tranh mang tính thực dân”, ám chỉ chính sách gây sức ép kinh tế nhằm thay đổi chế độ tại Cuba.

Theo Reuters; Tass﻿