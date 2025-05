Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, ngụ xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 27-3, Nguyễn Văn Hùng đã điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 37C-168.56 kéo sơ mi rơ moóc BKS 37R-005.13 di chuyển từ Km 5 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Phát hiện phương tiện trên có dấu hiệu vi phạm, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ đã nhiều lần ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Hùng liên tục không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện hướng vào tổ công tác đồng thời đe dọa, thách thức, chống đối lực lượng CSGT.

Theo cơ quan công an, qua kiểm tra, đối tượng Nguyễn Văn Hùng vi phạm nhiều lỗi như điều khiển xe ô tô đi vào đường cấm, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe ô tô khi đã sử dụng trái phép chất ma túy.