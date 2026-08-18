Thách nhau bơi qua sông, một thanh niên ở Cần Thơ mất tích

4 thanh niên sau khi uống bia thách nhau bơi qua sông Maspreo từ hướng phường Sóc Trăng qua phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) khiến 1 người mất tích, cứu hộ chưa tìm được.

Chiều 18/8, nhiều người dân phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) tiếp tục tập trung 2 bên bờ sông Maspero để theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm anh Võ Tâm D. (19 tuổi, ngụ khu vực 7, phường Sóc Trăng). Thanh niên này mất tích khi bơi qua sông Maspero vào khoảng 22h ngày 17/8.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, D. đi nhậu với 3 người bạn gần chùa Ông Bắc. Trong lúc có hơi men, 4 thanh niên thách nhau bơi qua sông. D. nhảy xuống nước, bơi qua phía phường Phú Lợi.

Đoạn sông nơi anh D. mất tích.

Khi 3 người bạn bơi đến bờ kè đường Lý Thường Kiệt thì anh D. bị chìm. Gia đình nạn nhân gọi điện báo lực lượng cứu hộ mò tìm suốt đêm qua nhưng không có kết quả. Đến 14h ngày 18/8, người thân của D. nhìn xuống sông trong tuyệt vọng vì vẫn chưa có tin tức của nạn nhân.

Người nhà của anh D. cho biết thanh niên này đi làm thuê ở TP.HCM cách đây 2 năm. Ngày 17/8, D. về quê dự đám cưới người thân rồi ra khu vực gần chùa Ông Bắc nhậu cùng bạn và xảy ra vụ thách nhau bơi qua sông Maspero.

“ Lúc thấy D. đuối nước, đám bạn bơi ra cứu nhưng nước chảy xiết quá, nạn nhân bị cuốn ra xa nên họ cũng đuối sức và bỏ cuộc ”, dì của D. chia sẻ.