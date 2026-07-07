Thách chồng nấu mâm cơm 3 món ngon chỉ với 30 nghìn, lên mâm anh làm tôi bất ngờ ngoài sức tưởng tượng

Từ hôm ấy, mỗi lần chồng nói "để anh nấu", tôi không còn lo nữa. Biết đâu chỉ với vài chục nghìn, anh lại tiếp tục khiến tôi bất ngờ như bữa cơm hôm đó.

Mọi chuyện bắt đầu từ một câu đùa. Thấy chồng cứ bảo: "Nấu cơm có gì khó đâu", tôi liền rút đúng 30.000 đồng đưa cho anh rồi nói: "Chiều nay anh đi chợ nhé. Chỉ được tiêu từng này thôi, nhưng phải nấu đủ một mâm cơm ba món".

Tôi nghĩ kiểu gì anh cũng than khó hoặc lén mua thêm đồ. Ai ngờ anh nhận lời ngay, xách giỏ đi chợ rồi gần một tiếng sau trở về với vẻ mặt đầy tự tin.

Đến lúc bày món lên bàn, tôi thực sự bất ngờ. Mâm cơm tuy giản dị nhưng nhìn rất đầy đặn, có món hấp, món xào và món canh, màu sắc hài hòa chẳng khác gì một bữa cơm gia đình được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Món thứ nhất: Trứng hấp nấm kim châm

Anh mua ba quả trứng gà và một ít nấm kim châm.

Trứng được đánh đều với nước ấm theo tỷ lệ 1:1, nêm chút nước mắm rồi đem hấp lửa nhỏ. Khi mặt trứng gần đông, anh rải nấm kim châm lên trên và hấp thêm vài phút.

Thành phẩm mềm mịn như đậu hũ, thơm mùi trứng và vị ngọt tự nhiên của nấm. Chỉ cần chan thêm ít nước tương là đã đủ ngon để ăn hết bát cơm.

Ảnh minh họa

Món thứ hai: Giá đỗ xào gan lợn

Đây là món khiến tôi bất ngờ nhất vì trước giờ cứ nghĩ gan chỉ hợp để nấu cháo hoặc xào với hành tây.

Anh chỉ mua khoảng 100g gan lợn cùng một túi giá đỗ.

Gan được ngâm nước muối loãng (hoặc nước vo gạo) khoảng 15 phút để sạch và bớt mùi, sau đó thái lát mỏng, ướp với chút nước mắm, tiêu và tỏi băm.

Phi thơm tỏi, xào gan trên lửa lớn đến khi vừa chín tới rồi trút riêng ra đĩa. Tiếp tục cho giá đỗ vào đảo nhanh khoảng một phút, sau đó cho gan trở lại chảo, thêm hành lá rồi đảo đều.

Gan mềm, không hề khô hay dai, giá vẫn giữ được độ giòn ngọt nên món ăn rất bắt cơm.

Món thứ ba: Canh bí đỏ nấu

Anh mua một miếng bí đỏ nhỏ, gọt vỏ rồi cắt miếng vừa ăn.

Chỉ cần nấu với nước, nêm chút hạt nêm và thả hành lá vào cuối cùng là đã có một bát canh ngọt thanh tự nhiên. Bí đỏ mềm bở vừa phải, nước canh trong và dịu vị, rất hợp để cân bằng với món xào.

Tổng chi phí vẫn chỉ khoảng 30.000 đồng

3 quả trứng gà: khoảng 10.000 đồng .

. 100g gan lợn: khoảng 6.000 đồng .

. Một túi giá đỗ: khoảng 5.000 đồng .

. Một miếng bí đỏ: khoảng 8.000 đồng .

Tổng cộng khoảng 29.000 đồng , phần hành, tỏi, gia vị là những thứ có sẵn trong bếp nên không tính thêm.

Điều khiến tôi bất ngờ không phải vì ba món này quá cầu kỳ, mà là cách anh tính toán rất hợp lý. Chỉ với vài nguyên liệu bình dân, anh vẫn tạo được một mâm cơm có đủ chất đạm từ trứng và gan, có rau xanh từ giá đỗ, có thêm món canh thanh mát để bữa ăn cân bằng hơn.

Ăn xong, tôi mới hiểu hóa ra nấu một mâm cơm ngon không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Chỉ cần biết lựa chọn nguyên liệu theo mùa, kết hợp khéo léo và nêm nếm vừa miệng, 30.000 đồng vẫn có thể mang đến một bữa cơm đủ đầy cho hai người.

Từ hôm ấy, mỗi lần chồng nói "để anh nấu", tôi không còn lo nữa. Biết đâu chỉ với vài chục nghìn, anh lại tiếp tục khiến tôi bất ngờ như bữa cơm hôm đó.