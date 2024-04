Thác Nàng Tiên ở Sơn La đông nghịt, xe ôm kiếm hơn 3 triệu đồng/ngày

Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách tới thác Nàng Tiên (xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu 25km) tăng đột biến. Đường vào khu du lịch tắc gần cây số.

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch thác Nàng Tiên, bình thường điểm đến này đón từ 400 - 600 khách/ngày, vào cuối tuần lượng khách tăng lên gần gấp đôi.

“Riêng dịp cuối tuần vừa rồi trùng với ngày nghỉ lễ nên khách rất đông, mỗi ngày khu du lịch đón hơn 2.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm”, đại diện ban quản lý cho biết. Ngày 29/4, tuy chưa có con số thống kê nhưng lượng khách vẫn tiếp tục tăng. Nhờ đó, thu nhập của hàng trăm người làm dịch vụ xe ôm chở khách từ chân thác đến các bãi xe tăng gấp vài chục lần so với ngày thường.

Lượng khách đến thác Nàng Tiên tăng cao so với ngày thường.

Lượng phương tiện chở người đến các khu du lịch ở Mộc Châu đông nườm nượp.

Anh Lò Văn Thắng, một người dân địa phương chạy xe ôm ở đây cho biết, khoảng cách từ chân thác lên các bãi xe chỉ hơn 1km nhưng vì đường dốc cao nên mỗi lượt vận chuyển có giá 25.000 đồng.

“Ngày thường em chỉ chạy được 20 chuyến là nhiều. Nhưng hôm nay (28/4), một mình em đã chạy được 130 chuyến, thu được hơn 3,2 triệu đồng. Đây là năm lượng khách đến với thác Nàng Tiên đông nhất kể từ khi khu du lịch này đi vào hoạt động đến nay”, anh Thắng nói.

Tầng 1 khu thác Nàng Tiên có hồ nước không sâu, du khách có thể xuống tắm.

Thác Nàng Tiên - điểm đến hoang sơ cách trung tâm thị trấn Mộc Châu 25km - được đưa vào khai thác từ năm 2020. Thác gồm 3 tầng, mỗi tầng có một vẻ đẹp đặc trưng. Cảnh sắc tầng một hiền hòa với một hồ nước sâu ngang hông người lớn, khách có thể xuống tắm.

Thác Nàng Tiên thu hút khách đến check in dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5.

Lên tầng thác thứ hai, khách phải men ngược dòng nước, tuy hơi khó đi nhưng bù lại, chỉ một lát sau họ sẽ được ngắm dòng thác đổ xuống hồ nước xanh như ngọc.

Độ sâu của hồ nước tầng hai và tầng ba khá lớn, mặt đá cũng nhiều rêu bám, dễ trượt ngã nên du khách phải vô cùng cẩn thận khi di chuyển. Độ cao ước tính từ chân thác đến tầng thác thứ ba là khoảng 150m.

Cuối giờ sáng 29/2, nhiều khách hàng phải chờ đến lượt vào thác Dải Yếm.

Nàng Tiên là ngọn thác đẹp nhưng chưa nhiều người biết và vẫn tiềm tàng hiểm nguy, nhất là khu vực chân thác, nơi thường có xoáy nước và các khe đá ngầm. Một trong những nơi an toàn có thể tắm được là dòng suối nhỏ ngay lối vào thác.

Hiện điểm đến này đã có những lán trại được ban quản lý dựng lên để du khách nghỉ chân, tổ chức tiệc nướng BBQ, ăn uống, đốt lửa trại.

Khu du lịch Mộc Châu Island, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. (Ảnh: Báo Sơn La)

Không chỉ thác Nàng Tiên, nhiều điểm du lịch khác ở Sơn La cũng rất hút khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đặc biệt, huyện Mộc Châu đón hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 45% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Rừng thông bản Áng, thác Dải Yếm, Happy Land, phố đi bộ, chợ đêm Mộc Châu, Mộc Châu Island, đồi chè trái tim, thung lũng mận Nà Ka, thung lũng mận Mu Náu, động Sơn Mộc Hương, ngũ động bản Ôn, khu lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến… là những điểm đến thu hút hàng chục nghìn lượt du khách.

Chợ đêm Mộc Châu đón lượng khách tăng cao đột biến những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Nhờ đó, các dịch vụ ăn uống, nghà nghỉ, khách sạn cũng được dịp hốt bạc. Phố chợ đêm Mộc Châu đón hơn 3.000 lượt khách mỗi đêm, tăng hàng chục lần so với ngày thường. Các khách sạn, cơ sở lưu trú cũng kín khách đặt phòng trước đó cả tuần.

Ông Hoàng Mạnh Linh, quản lý khách sạn Kim Dung (Tiểu khu 14, Mộc Châu, Sơn La) cho biết, khách sạn có 40 phòng, giá ngày thường từ 600 nghìn đến 1 triệu đồng, khách thuê phòng thường đạt 80%.

“Riêng những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đặt phòng tăng vọt, thời điểm từ 27/4- 10/5 khách đặt kín phòng. Để bù đắp các chi phí phát sinh, khách sạn cũng tăng 50% giá phòng. Nếu khách không đặt chỗ trước sẽ khó tìm kiếm phòng nghỉ trong những ngày lễ”, ông Linh nói.

Bà Hoàng Thị Sinh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La) cho biết trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có 295 cơ sở lưu trú, 400 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm. Tất cả đều hoạt động hết công suất để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

"Đảm bảo các điều kiện tốt nhất đón khách du lịch, các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn các khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú, homestay, hộ gia đình chấp hành nghiêm quy định phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí đủ nhân lực và các điều kiện khác để phục vụ du khách.

Đặc biệt, các cơ sở không được tăng giá, chặt chém, để xây dựng hình ảnh đẹp về Mộc Châu và du lịch của tỉnh Sơn La luôn tươi đẹp, thân thiện và mến khách", bà Sinh nói.