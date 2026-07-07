Thắc mắc 1 chuyện "tế nhị" về trường học, bà mẹ TPHCM bị “ném đá”: Có oan quá không?

Yêu cầu này thì có gì quá đáng?

Chỉ từ một câu hỏi rất đơn giản về đồng phục học sinh, một bà mẹ ở TP.HCM bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Điều đáng nói, thay vì tập trung trả lời đúng nội dung thắc mắc, không ít người lại chuyển sang phán xét cách nuôi dạy con của chị.

Cụ thể, người mẹ hỏi: "Ở khu vực trung tâm TP.HCM có trường tiểu học công lập nào cho bé gái mặc quần dài đi học thay vì quần short hoặc váy không ạ? Do gia đình muốn tập cho con thói quen ăn mặc kín đáo từ nhỏ...".

Chị cho biết mong muốn con được mặc quần dài kết hợp áo thun hoặc áo sơ mi ngắn tay, phù hợp với thời tiết nóng, đồng thời hy vọng các phụ huynh có kinh nghiệm chia sẻ thêm thông tin về những trường có quy định tương tự.

Đây vốn là một câu hỏi mang tính tham khảo. Tuy nhiên, thắc mắc nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

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Tranh cãi

Không ít bình luận bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ. Một người chia sẻ, con gái mình mới 3 tuổi nhưng thường mặc thêm quần legging bên trong váy để tránh trầy xước khi té ngã, đồng thời hạn chế da bị rám nắng. Một số phụ huynh khác giới thiệu những trường mà nữ sinh được mặc quần dài hoặc có đồng phục quần tây thay cho váy, như một số trường ở quận Tân Phú, quận 6 hay quận 8.

"Mình cũng định hướng con gái ăn mặc kín đáo. Váy vẫn mặc nhưng luôn có quần bên trong, vừa lịch sự vừa an toàn. Thời tiết nắng nóng, mặc quần dài cũng giúp hạn chế trầy xước, bỏng pô xe hay bị côn trùng cắn. Mình thấy lo lắng của mẹ là hoàn toàn có cơ sở", một bà mẹ chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những góp ý mang tính xây dựng cũng xuất hiện không ít bình luận mang tính công kích.

Có người cho rằng việc tìm trường chỉ vì muốn con mặc quần dài là "vớ vẩn", "quá cực đoan". Một số khác đặt câu hỏi: "Chẳng lẽ mặc váy là không kín đáo?", hay cho rằng người mẹ đang áp đặt suy nghĩ lên con gái, thậm chí dự đoán sau này đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý vì bị định hình phong cách từ nhỏ. Nếu lo lắng cho con, phụ huynh chỉ cần cho bé mặc thêm quần bảo hộ hoặc quần legging bên trong thay vì cố tìm một ngôi trường có quy định khác biệt.

Đáng chú ý, nhiều người lại lên tiếng bênh vực người mẹ.

Theo họ, điều chị hỏi đơn giản chỉ là muốn tìm một môi trường phù hợp với quan điểm giáo dục của gia đình, hoàn toàn không hề chỉ trích hay yêu cầu các trường phải thay đổi quy định đồng phục. Việc dạy con ăn mặc kín đáo không đồng nghĩa với việc xem váy là phản cảm hay đánh giá thấp những bé gái thích mặc váy.

Thực tế, ở lứa tuổi tiểu học, rất nhiều gia đình lựa chọn cho con mặc thêm quần bảo hộ bên trong váy vì nhiều lý do khác nhau như giúp trẻ thoải mái vận động, tránh lộ khi chạy nhảy, hạn chế trầy xước hay đơn giản là tạo cảm giác yên tâm hơn cho phụ huynh. Trong bối cảnh đó, câu hỏi của người mẹ có lẽ chỉ là một cách tìm kiếm lựa chọn phù hợp với quan điểm nuôi dạy con của gia đình, thay vì một sự áp đặt lên cộng đồng.

Nuôi dạy con vốn không có một công thức chung cho tất cả. Miễn là không vi phạm quy định của nhà trường, không ảnh hưởng đến người khác và xuất phát từ mong muốn bảo vệ, chăm sóc con, mỗi gia đình đều có quyền lựa chọn cách giáo dục phù hợp với giá trị của mình.

Có thể không đồng tình với quan điểm của người mẹ, nhưng việc quy chụp rằng chị đang "định hình" hay "làm khổ" con chỉ từ một câu hỏi về đồng phục có lẽ là hơi vội vàng. Bởi suy cho cùng, điều chị tìm kiếm chỉ là một ngôi trường phù hợp với mong muốn của gia đình, chứ không phải sự công nhận rằng mọi người đều phải nuôi dạy con theo cách giống mình.