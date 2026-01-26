Thả lưới trên sông, ngư dân hoảng sợ khi bắt được thứ đáng sợ

Vụ việc xảy ra tại làng Kashi Sarpati, thuộc khu vực đồn cảnh sát Jigna, huyện Mirzapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Sáng ngày 17/1, Mahesh Nishad, một ngư dân trong làng ra sông Hằng để thả lưới. Sau đó, ông cảm thấy có vật gì đó nặng vướng vào lưới của mình. Khi kéo lên, Sarpati phát hiện một con cá sấu bị mắc kẹt bên trong. Hoảng sợ, ông thả con vật lên bờ và báo cho dân làng.

Ngay khi nhìn thấy con cá sấu dài khoảng 2,5 mét đang nằm gần bờ, những người dân ra sông tắm vào sáng sớm đã la hét trong sợ hãi. Sự náo động đã thu hút dân làng đến hiện trường.

Con cá sấu bị bắt.

Việc nhìn thấy cá sấu gharial đã khiến dân làng hoảng sợ và lập tức báo cho sở lâm nghiệp. Sau khi nhận được thông tin, một đội của sở lâm nghiệp đã nhanh chóng đến hiện trường. Cho đến lúc đó, dân làng vẫn giữ khoảng cách an toàn với cá sấu gharial. Mọi người đều sợ con vật có thể tấn công họ.

Với sự giúp đỡ của người dân địa phương, con cá sấu gharial đã được bắt giữ an toàn sau khoảng một giờ. Sau đó, nó được đưa đến một địa điểm an toàn và thả về tự nhiên.

Thanh tra Arvind Kumar thuộc Sở Lâm nghiệp cho biết cá sấu gharial đôi khi ra khỏi sông để tắm nắng. Có thể con cá sấu này cũng đã lên bờ vì lý do tương tự. Sông Hằng chỉ cách nơi tìm thấy con cá sấu gharial khoảng 20 mét. Dân làng hoảng sợ, nhưng may mắn không ai bị thương

Sở lâm nghiệp kêu gọi người dân không nên hoảng sợ nếu nhìn thấy những sinh vật như vậy và hãy thông báo ngay cho lực lượng chức năng.