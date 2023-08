TH true FOOD: Người nội trợ tử tế với trái tim người mẹ

Người nội trợ tử tế: Tâm nguyện từ trái tim người mẹ



Trong mắt các chuyên gia trong ngành, Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH - là người tạo ra cuộc cách mạng tươi sạch trên thị trường Việt Nam, "ghim" vị trí đĩnh đạc của ngành sữa Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới. Nhưng về phần mình, bà Thái Hương chỉ khiêm tốn tự nhận mình đang nỗ lực để làm một "người nội trợ tử tế", đang nỗ lực làm ra những thực phẩm tươi sạch, an toàn, những sản phẩm bổ dưỡng và ngon miệng cho gia đình và cho cộng đồng, mang tới cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho con người.

Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.

Cách đây 14 năm, Tập đoàn TH đặt chân vào địa hạt thực phẩm, đồ uống với dự án sữa tươi sạch TH true MILK giữa cơn bão sữa bột nhiễm melamine - mà lúc đó 92% sản phẩm trên thị trường Việt không phải sữa "tươi" mà là sữa hoàn nguyên (pha lại từ sữa bột). Ra đời từ khát vọng trẻ em Việt Nam được dùng sản phẩm tươi sạch nhất, từng giọt sữa tươi sạch TH true MILK chắt chiu từ đồng cỏ Việt đã lên bàn ăn của người tiêu dùng, những ly sữa "thật" tươi sạch chinh phục người tiêu dùng và các chuyên gia thực phẩm khắp Á, Âu, đáp ứng những chuẩn mực của thế giới về chất lượng sữa tươi.



Từng giọt sữa tươi sạch TH true MILK được chắt chiu từ đất Việt.

Từ lĩnh vực sữa tươi sạch, AHLĐ Thái Hương bắt đầu tạo dựng một hệ sinh thái thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, chất lượng cao, thổi sức sống mới, tiêu chuẩn mới vào những sản vật thiên nhiên bốn mùa đất Việt. Với trái tim người mẹ và tâm nguyện của một người nội trợ tử tế am hiểu ẩm thực Việt, bà Thái Hương ấp ủ ý tưởng sẽ cung cấp những gì mà một căn bếp Việt và những người nội trợ tử tế cần, vì sức khỏe cộng đồng.



Bà đã sang Nhật, Hàn Quốc, sang các nước châu Âu, vào các siêu thị, tham quan các bếp ăn của nước bạn, và không ngừng nghĩ đến tương lai của ngành công nghệ thực phẩm ở quê hương, nghĩ đến việc có thể kết hợp tinh hoa nền ẩm thực của những nguyên liệu địa phương, tươi ngon theo mùa, với nhu cầu về sử dụng thực phẩm nhanh, tiện lợi, sạch sẽ của cộng đồng. TH true FOOD - Bếp Việt - Người nội trợ tử tế, dòng sản phẩm thực phẩm chế biến của tập đoàn TH - ra đời từ những ấp ủ nhân văn như thế.

Bộ sản phẩm TH true FOOD bếp Việt - Người nội trợ tử tế ghi điểm với nguyên liệu tự nhiên, tuyển chọn kỹ càng, công nghệ sản xuất hiện đại.

Trái tim người mẹ luôn muốn thổi lửa yêu thương trong gia đình của bà Thái Hương đã thôi thúc bà hiện thực hóa ý tưởng giúp những người nội trợ hiện đại với quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn chăm lo dinh dưỡng cho gia đình chu toàn. Nhờ sự trợ giúp đắc lực từ các sản phẩm TH true FOOD, các gia đình sẽ được tận hưởng những sản phẩm đạt chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và quan trọng hơn, được sử dụng thực phẩm nhanh, tiện lợi, sạch sẽ và an toàn.

AHLĐ Thái Hương chia sẻ tại sự kiện ra mắt sản phẩm TH true FOOD.

"Thực sự là tôi đang làm công việc mà tôi rất là thích và rất hạnh phúc để làm, đó là đi chợ thay cho các gia đình. Các sản phẩm của nhà máy TH true FOOD đều được tuyển lựa nguyên liệu đầu vào với bộ tiêu chuẩn vô cùng khắt khe, đảm bảo tươi ngon, sạch và an toàn thực phẩm.



Chúng tôi sẽ tạo ra các dòng sản phẩm đa dạng, vừa có sản phẩm dùng ăn ngay, vừa có sản phẩm chế biến tươi, mọi nguyên liệu đều được cắt thái, làm sẵn gia vị rồi, chỉ cần bỏ lên bếp tiếp tục chế biến. TH true FOOD là cách chuẩn hóa căn bếp, để ai cũng cảm thấy mình có thể nấu được những bữa ăn thật ngon", bà Thái Hương xúc động chia sẻ về "đứa con tinh thần" vừa ra mắt của mình.

Những nỗ lực phi thường ẩn sau sự tỉ mỉ ở từng chi tiết nhỏ

Ngay từ khi mới xuất hiện, Tập đoàn TH và nhà sáng lập kiên cường Thái Hương đã muốn đưa các sản phẩm Việt Nam ra thế giới với những chuẩn mực khắt khe nhất, hoàn toàn từ thiên nhiên. Con đường nhân văn này đang tiếp tục được kiến tạo với các sản phẩm của TH True FOOD.

Đó không phải là con đường dễ dàng, nếu không muốn nói là một bài toán khó, và đội ngũ TH true FOOD đã hiện thực hóa, giải bài toán mà bà Thái Hương đặt ra bằng những nỗ lực phi thường đến từ những điều nhỏ bé nhưng tỉ mỉ. Một trong những "đặc sản" ở TH, đó là công nghệ cao - các công nghệ chế biến tiên tiến với dây chuyền hiện đại trong nhà máy trị giá 1.500 tỷ, đạt chứng nhận FSSC 22000 - tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn diện, đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ.

Nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh với dây chuyền hiện đại.

Từ những viên sủi cảo, miếng bánh gạo bé xinh cho đến xúc xích, thịt hun khói đều được sản xuất với các hệ thống thiết bị, công nghệ sản xuất tự động, tiên tiến hàng đầu thế giới như: hệ thống cấp đông siêu tốc IQF, thiết bị trộn chân không, thiết bị xông khói sử dụng gỗ nhập khẩu… trong quy trình khép kín các công đoạn sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản và lưu thông.



Những công nghệ này sẽ giúp lưu giữ vẹn nguyên hương vị tươi ngon, đảm bảo dinh dưỡng và kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm mà không cần chất bảo quản.

Ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Là một nhà khoa học có nhiều trăn trở về thực phẩm và dinh dưỡng cho người Việt, ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của thực phẩm sạch và an toàn. Ông cho rằng: "Thực phẩm không an toàn tạo ra một vòng luẩn quẩn của bệnh tật và suy dinh dưỡng, đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già và người bệnh. Tiếp cận đủ lượng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn và bổ dưỡng là chìa khóa để duy trì cuộc sống và tăng cường sức khỏe tốt. An toàn thực phẩm là yếu tố cơ bản của sức khỏe tốt và cần thiết cho sự phát triển bền vững. Một chế độ ăn uống lành mạnh bắt đầu với thực phẩm an toàn".



An toàn, đó cũng chính là điều mà tập đoàn TH đặt ra như một yêu cầu tối quan trọng trong các sản phẩm của mình. Ngoài việc áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế, thiết bị tối ưu, TH true FOOD còn có đội ngũ R&D là các kỹ sư và chuyên gia về thực phẩm, dinh dưỡng tài năng, những "người thẩm định ẩm thực" khắt khe, chịu trách nhiệm tuyển lựa nguyên liệu đầu vào tỉ mỉ cho các sản phẩm của nhà máy.

Quy trình nghiêm ngặt tại nhà máy TH true FOOD tại Bắc Ninh.

Theo đó, nguyên liệu của các sản phẩm TH true FOOD được tuyển chọn nghiêm ngặt theo bộ tiêu chuẩn, từ các nhà cung cấp hàng đầu, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, tự nhiên, sạch và tươi ngon, đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.



Không chỉ thế, các nhà khoa học thực phẩm, dinh dưỡng làm việc tại TH true FOOD còn nghiên cứu tỉ mỉ khẩu vị của người Việt để tạo ra những sản phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe người tiêu dùng mà còn "nuông chiều" khẩu vị, mang tới những trải nghiệm ẩm thực tinh tế và cao cấp cho người dùng. Và với TH true FOOD, bà Thái Hương không chỉ mở rộng địa hạt kinh doanh, mà đang hiện thực hóa tâm nguyện của mình với sự kiên định và nhiệt huyết với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ tương lai. Bà tâm sự: "Tôi nghĩ TH true FOOD là món quà từ tấm lòng của những người làm thực phẩm chúng tôi, tự nguyện thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, trách nhiệm với xã hội và đóng góp một phần công sức, cùng Đảng và Nhà nước chăm lo cho sức khỏe của người dân.

Bản thân TH chúng tôi chỉ như hạt cát thôi, nhưng tự hào là hạt cát sạch, hạt cát kiên định trong biển cát của những người làm thực phẩm có tâm, để cống hiến cho cộng đồng, để người dân mình được hưởng sản phẩm ngon sạch, để nâng cao tầm vóc Việt trong tương lai".