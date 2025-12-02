TH Flower nâng chuẩn ngành hoa bằng quy trình khép kín: Tươi hơn – đẹp hơn – nhanh hơn

Trong ngành hoa, chất lượng, độ tươi và thời gian giao hàng luôn là những yếu tố quan trọng hàng đầu. Hiểu rõ điều đó, T&H Flower đã tiên phong áp dụng quy trình khép kín từ khâu chọn giống, chăm sóc, thu hoạch đến phân phối, nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm tươi hơn - đẹp hơn - đến nhanh hơn.

Quy trình Farm tại T&H Flower

Farm - Chọn lọc: Tại giai đoạn này, T&H Flower chú trọng lựa chọn giống hoa chất lượng cao, đảm bảo cây khỏe, nở đều và có hương thơm, màu sắc tươi sáng. Toàn bộ quá trình trồng và chăm sóc tại farm được giám sát kỹ lưỡng, từ tưới nước, bón phân, cắt tỉa đến phòng trừ sâu bệnh, nhằm mang đến những bông hoa đạt chuẩn ngay từ giai đoạn đầu.

Kho bảo quản: Sau khi thu hoạch, hoa được đưa vào kho bảo quản hiện đại, duy trì nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng để kéo dài độ tươi, giữ màu sắc và hình dáng hoàn hảo. Nhờ hệ thống kho đạt chuẩn, hoa có thể được lưu trữ ngắn hạn trước khi chuyển sang khâu thiết kế mà vẫn giữ được chất lượng như mới cắt.

Thiết kế: Tại đây, đội ngũ nhà thiết kế chuyên nghiệp của T&H Flower sẽ tiến hành cắt tỉa, sắp xếp và kết hợp hoa theo từng yêu cầu của khách hàng. Mỗi bó hoa, lẵng hoa hay sản phẩm trang trí đều được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo vừa đẹp mắt, vừa truyền tải đúng thông điệp tình cảm hoặc phong cách mà khách hàng mong muốn.

Giao hàng: Cuối cùng, hoa được vận chuyển nhanh chóng và an toàn đến tay khách hàng, đảm bảo giữ nguyên trạng thái tươi mới, hương thơm và thẩm mỹ. Quy trình giao hàng được tối ưu hóa để hoa đến tay người nhận trong thời gian ngắn nhất, tạo trải nghiệm tuyệt vời từ chất lượng đến dịch vụ.

Nhờ quy trình khép kín, đồng bộ từ farm đến tay khách hàng, T&H Flower cam kết mang đến hoa tươi hơn - đẹp hơn - đến nhanh hơn, nâng chuẩn ngành hoa Việt Nam.

Lợi thế vượt trội với tiêu chuẩn 3F: Fresh - Fast - Fine Art

Tiêu chuẩn 3F: Fresh - Fast - Fine Art chính là lợi thế nổi bật giúp T&H Flower nâng tầm ngành hoa Việt Nam.

- Fresh (Tươi) đảm bảo mọi sản phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng ngay từ farm, giữ nguyên độ tươi, màu sắc và hương thơm tự nhiên.

- Fast (Nhanh) thể hiện quy trình vận chuyển tối ưu, hoa được giao đến tay khách hàng nhanh chóng, vẫn giữ nguyên trạng thái hoàn hảo như khi vừa cắt.

- Fine Art (Nghệ thuật tinh tế) là cam kết về mỗi bó hoa, lẵng hoa khai trương, chia buồn, chúc mừng hay sản phẩm trang trí đều được thiết kế tỉ mỉ trong từng chi tiết, đẹp mắt và truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Nhờ tiêu chuẩn 3F, T&H Flower không chỉ mang đến trải nghiệm hoa tươi hơn - đẹp hơn - đến nhanh hơn, mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp, tinh tế và sáng tạo vượt trội trong mỗi sản phẩm.

T&H Flower cam kết chất lượng và quyền lợi khách hàng: Đầy đủ giấy tờ - Hoàn tiền 100%

T&H Flower luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Mỗi bó hoa, lẵng hoa hay sản phẩm trang trí đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng, đảm bảo tươi mới, đẹp mắt và đúng như cam kết. Chất lượng không chỉ là vẻ ngoài mà còn bao gồm độ bền, hương thơm và cách bố trí, thiết kế tỉ mỉ để mang đến trải nghiệm hoàn hảo nhất.

Ngoài chất lượng, T&H Flower còn đảm bảo đầy đủ giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ và an toàn của sản phẩm. Điều này giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua hoa cho các dịp quan trọng, từ quà tặng, hoa khai trương, hoa chia buồn, hoa sinh nhật cho đến các sự kiện lớn. Việc minh bạch trong giấy tờ không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn khẳng định cam kết về uy tín và trách nhiệm với khách hàng.

Trong trường hợp sản phẩm không đạt tiêu chuẩn như cam kết, T&H Flower sẵn sàng hoàn tiền 100% cho khách hàng. Chính sách này giúp khách hàng vừa được đảm bảo quyền lợi, vừa an tâm trải nghiệm dịch vụ, đồng thời thể hiện sự tự tin của T&H Flower vào chất lượng và dịch vụ mà họ mang lại. Đây là lời cam kết mạnh mẽ, khẳng định T&H Flower luôn đồng hành và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Nhờ áp dụng quy trình khép kín từ farm - kho bảo quản - thiết kế - giao hàng, T&H Flower đã nâng tầm chuẩn mực trong ngành hoa, mang đến những sản phẩm tươi hơn, đẹp hơn và đến tay khách hàng nhanh hơn. Mỗi bó hoa, lẵng hoa hay sản phẩm trang trí đều không chỉ thể hiện vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn chứa đựng sự tinh tế, chăm chút và cam kết về chất lượng. Với tiêu chuẩn này, T&H Flower không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và cảm xúc của khách hàng mà còn khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hoa Việt Nam, tạo niềm tin và trải nghiệm trọn vẹn cho tất cả những ai yêu hoa và muốn gửi gắm thông điệp yêu thương qua mỗi cánh hoa.

T&H Flower

Website: https://thflowers.com.vn/

Hotline: 076.437.9479 - 078.982.1979.

Zalo: 0355380591 - 0764379479.