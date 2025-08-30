TGĐ Skoda Việt Nam: ‘Chúng tôi bán giá tốt ngay từ đầu để không phải chạy đua giảm giá về sau’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 164 phát sóng ngày 30/8 trên HTV9.

Dưới đây là phần trao đổi giữa host Đăng Việt và ông Đàm Đình Thông, Tổng Giám đốc Skoda Việt Nam về Hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất”.

Hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” vừa hoàn thành chặng đường gần 2.500km bằng nhiều mẫu xe Skoda khác nhau. Cảm xúc của ông bây giờ là như thế nào, khi nhìn thấy đoàn xe trở về Hà Nội an toàn?

Đoàn xe Skoda bao gồm các mẫu xe nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu và đặc biệt có 2 mẫu mới là Kushaq và Slavia lắp ráp tại Việt Nam khi lăn bánh về Hà Nội đã tạo nên cảm xúc mạnh mẽ cho những ai quan tâm và theo dõi hành trình. Đây cũng là dịp chung vui cùng cả nước, khi Hà Nội là điểm đến cuối cùng, đoàn xuất phát từ TP.HCM để tiến về thủ đô.

Hành trình "Từ Độc Lập tới Thống Nhất" về đích tại Hà Nội.

Vậy tại sao Skoda lại tổ chức hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” vào thời điểm này, thưa ông?

Lý do đặc biệt nhất, chúng ta đều đang trong thời điểm chung vui cùng niềm vui dân tộc. Đây là dịp trọng đại, Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Skoda, với lịch sử lâu đời và là thành viên tập đoàn Volkswagen (Đức), vào Việt Nam từ 2023 thông qua Tập đoàn Thành Công, muốn nhân dịp này để cùng chung vui với đất nước. Đồng thời, đây cũng là cách thể hiện quyết tâm và cam kết cao nhất với thị trường Việt Nam.

Năm 2025 cũng đánh dấu giai đoạn chuyển mình chiến lược của Skoda. Tháng 3/2025, nhà máy Thành Công Việt Hưng chính thức đi vào hoạt động. Tháng 6/2025, sản phẩm đầu tiên lắp ráp là Skoda Kushaq đưa ra thị trường và đón nhận tích cực. Đầu tháng 9/2025 tới, mẫu Slavia cũng sản xuất tại nhà máy này, chính thức ra mắt thị trường. Đây cũng là 2 mẫu tham gia hành trình lần này.

Slavia và Kushaq là 2 mẫu xe sản xuất tại Việt Nam của Skoda.

Hành trình này dài gần 2.500km. Vậy chặng nào để lại cho ông ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất?

Thực ra bất kỳ một chuyến hành trình xuyên Việt nào bằng ô tô đều rất ý nghĩa. Tôi đã tham gia tại điểm xuất phát ở TP HCM bởi điểm khởi đầu luôn đầy cảm xúc và sự kỳ vọng.

Nhưng với tôi, dấu ấn lớn nhất là chặng từ Đà Nẵng qua đèo Hải Vân, là cơ hội để các mẫu xe Skoda phô diễn phẩm chất. Chính tay tôi trực tiếp cầm lái Slavia khi leo đèo và Kushaq khi xuống đèo. Đây thực sự là một chặng hành trình rất cảm hứng mà tôi thấy ấn tượng nhất.

Với các mẫu xe Skoda, cách tốt nhất là tự tay chúng ta cầm lái, mời người thân và bạn bè cùng trải nghiệm. Đây là cơ hội để mỗi người có thể khám phá đầy đủ nhất tinh thần của thương hiệu.

Ông Đàm Đình Thông trực tiếp cầm lái Slavia lên đèo Hải Vân.

Vậy nếu là một người đánh giá xe, ông muốn chia sẻ với khán giả như thế nào về 2 mẫu xe mà mình đã cầm lái?

Thử thách lớn nhất trên đèo dốc là kiểm soát tốc độ và tay lái. Slavia sử dụng động cơ 1.0L tăng áp, hộp số tự động 6 cấp và phần mềm tinh chỉnh phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam. Nhờ đó, chúng ta có thể tự tin leo dốc một cách nhẹ nhàng, không cần phải quá gắt.

Khi xuống dốc, thử thách là phanh. Nhưng hộp số 6 cấp trên Kushaq có trang bị lẫy chuyển số, giúp lái xe tự tin đổ đèo. Ngoài ra, Kushaq còn có thêm tính năng làm mát phanh, giúp giải nhiệt, tăng hiệu quả phanh. Như vậy, xe có nhiều “lớp an toàn”, giúp tôi hoàn toàn làm chủ chiếc xe.

Đoàn xe chinh phục đèo Hải Vân.

Trong hành trình lần này, ngoài các đơn vị truyền thông còn có sự tham gia của các thành viên đến từ đại lý là các bạn tư vấn bán hàng. Nhân dịp này, ông muốn chia sẻ điều gì với họ?

Chúng tôi lên kế hoạch hành trình xuyên Việt với thông điệp “Từ Độc Lập tới Thống Nhất”, với mong muốn không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm thương hiệu và sản phẩm, mà chương trình còn phải mang chiều sâu ý nghĩa.

Bên cạnh việc mời những người quan tâm, chia sẻ về thương hiệu và sản phẩm, cùng các đại diện truyền thông, chúng tôi đặc biệt chú trọng mời thành viên của “gia đình Skoda” tại Việt Nam – từ các đại lý đến đội ngũ Skoda Việt Nam. Cụ thể, 5 thành viên đến từ các đại lý Hà Nội, 5 thành viên đến từ đại lý ở TP HCM và 5 thành viên đến từ Skoda Việt Nam.

Sau gần 2.500km, các bạn sẽ thực sự hiểu hơn về sản phẩm, về các mẫu xe của Skoda. Mỗi tư vấn bán hàng là một đại sứ thương hiệu, những trải nghiệm đã có sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong việc thuyết phục khách hàng.

Thực ra, một thương hiệu không có cách nào khác ngoài việc mang sản phẩm ra thị trường để khách hàng trải nghiệm. Nhưng trước hết, nội bộ phải được thuyết phục, phải yêu thương hiệu thì mới truyền được tình yêu ấy ra ngoài. Vì thế, đây là một hành trình đáng nhớ, nơi mỗi thành viên, mỗi đại sứ thương hiệu có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và sau đó chia sẻ một cách đầy đủ, trọn vẹn và nhiều cảm xúc về sản phẩm cũng như thương hiệu.

Hiện hệ thống đại lý Skoda Việt Nam đang được mở rộng liên tục. Trong chương trình lần này, chúng tôi tổ chức hành trình kết nối xuyên Việt giữa các đại lý và các địa danh lịch sử, với hình thức tiếp sức thể hiện tinh thần đồng đội và sự gắn kết. Đây là cách làm mà chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục phát huy trong tương lai.

Sau hành trình này, Skoda Việt Nam đã có kế hoạch gì để tiếp tục phát triển trong tương lai, thưa ông?

Skoda Việt Nam là đơn vị phân phối kinh doanh thương hiệu xe Skoda thuộc Tập đoàn Thành Công. Năm 2025, chúng tôi đang bước vào giai đoạn chuyển mình chiến lược.

Trong năm 2025-2026, chúng tôi sẽ mở rộng dải sản phẩm của mình. Hiện hãng có các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu như Kodiaq, Karoq đang nhận được sự đón nhận tích cực.

Kodiaq và Karoq là những mẫu xe nhập khẩu đang bán tại Việt Nam.

Tiếp theo, 2 sản phẩm chiến lược mà chúng tôi tập trung thúc đẩy doanh số là Kushaq và Slavia. Đây là 2 cái tên giúp đưa thương hiệu Skoda đến gần hơn với số đông khách hàng.

Ngoài ra, mẫu sedan hiệu suất cao Octavia tham gia chặng Buôn Ma Thuột sẽ được giới thiệu đầy đủ hơn trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch mang về mẫu Superb, là xe sedan hạng sang với nhiều tiện ích vượt trội.

Trong thời gian tới, Skoda Việt Nam sẽ đa dạng hóa động cơ, màu sắc, đồng thời xây dựng mức giá hợp lý ngay từ đầu, hạn chế chạy đua giảm giá. Đây là cách khẳng định cam kết dài hạn của Skoda tại Việt Nam.

Cảm ơn ông Đàm Đình Thông về những chia sẻ này.