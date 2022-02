Tetra Pak & Vinasoy bắt tay đưa công nghệ AR đến với ngành F&B Việt Nam

Đưa AR lên vỏ hộp đựng đồ uống – bước đi thú vị

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) đang trở nên phổ biến tại Việt Nam, nhưng tập trung chủ yếu ở các ứng dụng nhắn tin hay mạng xã hội. Là nhà cung cấp các giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm, Tetra Pak đưa công nghệ này lên vỏ hộp giấy đựng đồ uống, một sản phẩm tiêu dùng. Đây là một bước đi khá thú vị và đặt ra câu hỏi tại sao lại có sự kết hợp này?

Ông Eliseo Barcas – Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam: Với sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm và đồ uống, bao bì có vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ đảm bảo cho thực phẩm được an toàn, mà còn là một yếu tố để người tiêu dùng lựa chọn mua sản phẩm thông qua những thông tin, hình ảnh trên đó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào một hộp giấy thì có thể thấy, không gian vật lý trên đó rất hạn chế. Vậy làm sao nhà sản xuất có thể đưa thêm thông tin, hay thậm chí tương tác với người dùng? AR chính là câu trả lời. Với công nghệ này, bản thân chiếc hộp giấy và không gian quanh nó sẽ là sân khấu mà ở đó, người dùng có thể tương tác với sản phẩm theo một cách thức độc đáo và thú vị hơn nhiều lần so với việc đọc hay nhìn hình ảnh in trên vỏ hộp.

Là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ AR cho sản phẩm sữa đậu nành Fami, lý do nào để Vinasoy thực hiện điều này?

Ông Ngô Văn Tụ - Giám đốc Điều hành Vinasoy: Là nhãn hiệu sữa đậu nành hàng đầu Việt Nam trong hơn 10 năm qua, Fami gây ấn tượng với người dùng không chỉ bởi chất lượng sản phẩm vượt trội, mà còn bởi sự sáng tạo không ngừng của nhãn hàng. Việc ứng dụng công nghệ AR mà Tetra Pak đã giới thiệu để tích hợp vào bao bì sản phẩm chính là giải pháp chúng tôi đã tìm kiếm giúp người dùng có thêm kiến thức về dinh dưỡng đậu nành theo cách rất sáng tạo.

Ứng dụng PackStory mang đến trải nghiệm thực tế tăng cường trên hộp sữa đậu nành Fami

AR – công nghệ dành cho tệp khách hàng trẻ

Vậy việc ứng dụng AR trên vỏ hộp giấy có ý nghĩa gì đối với người tiêu dùng và nhà sản xuất?

Ông Eliseo Barcas – Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam: Có một thực tế là người Việt Nam, đặc biệt thế hệ Gen Z, ngày càng quan tâm hơn đến nguồn gốc nguyên liệu, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng và yếu tố môi trường của thực phẩm và đồ uống mà họ sử dụng. Trước đây, các phương thức để đưa những thông tin trên tới người dùng hoặc là chậm, hoặc không thuận tiện, hoặc không thể chi tiết và hấp dẫn. Nhưng với công nghệ AR, những thông tin đó sẽ được trình diễn một cách đa dạng, sáng tạo, ở bất cứ nơi đâu và tại bất kỳ thời điểm nào, ngay khi người tiêu dùng quét vỏ hộp. Đó thực sự là một trải nghiệm rất đáng nhớ.

Tạo ra những cảm xúc mới, thú vị luôn là điều mà các nhà sản xuất quan tâm, bởi tất cả đều mong muốn mang tới cho người dùng một trải nghiệm, chứ không đơn thuần là một sản phẩm. Và những trải nghiệm tích cực này chắc chắn sẽ làm tăng niềm tin, sự yêu thích của người dùng đối với sản phẩm và thương hiệu.

Việc kết nối với người tiêu dùng quan trọng như thế nào với Vinasoy?

Ông Ngô Văn Tụ - Giám đốc Điều hành Vinasoy: Chúng tôi luôn bắt đầu mọi thứ từ việc tìm hiểu nhu cầu thật sự của người tiêu dùng và luôn tìm cách để cung cấp cho họ nhiều giá trị lẫn trải nghiệm hơn. Vì vậy, việc kết nối với người dùng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Vinasoy. Với tệp khách hàng ngày càng trẻ hơn, việc ứng dụng công nghệ AR không chỉ là một kênh mới để tiếp cận đối tượng khách hàng này, mà còn giúp người dùng có thêm những thông tin thú vị về thức uống dinh dưỡng yêu thích của mình.

Vinasoy là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ AR cho sản phẩm sữa đậu nành Fami

Tận dụng công nghệ để luôn làm mới chính mình

Vậy công nghệ AR nằm ở đâu trong lộ trình đổi mới sản phẩm vỏ hộp giấy của Tetra Pak?

Ông Eliseo Barcas – Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam: Là một công ty luôn được thúc đẩy bởi sự đổi mới sáng tạo, chúng tôi hướng tới làm ra những vỏ hộp thông minh, giúp mở ra những hướng đi mới sáng tạo để các nhà sản xuất nhận được nhiều giá trị hơn từ vỏ hộp giấy của Tetra Pak. Với AR, giờ đây, vỏ hộp không chỉ để bảo vệ thực phẩm, mà còn được mở rộng với khả năng kết nối, thích ứng với làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ số của ngành công nghiệp thực phẩm. Vỏ hộp giấy thông minh sẽ cho phép cá nhân hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, giúp truy xuất nguồn gốc, tương tác người dùng…

Song song với đó là việc đổi mới vỏ hộp giấy để bền vững hơn cho môi trường. Hiện tại, vỏ hộp giấy được làm từ 75% nguyên liệu tái tạo và hoàn toàn có thể tái chế được. Điều đó giúp vỏ hộp giấy có tính bền vững hơn so với các loại bao bì khác. Tuy nhiên, lộ trình của chúng tôi đang hướng tới là 100% nguyên liệu vỏ hộp giấy sẽ hoàn toàn tái tạo được.

Là nhà sản xuất hàng đầu trong ngành hàng sữa đậu nành uống liền tại Việt Nam, Vinasoy có kế hoạch áp dụng thêm những công nghệ mới nào để củng cố vị thế dẫn đầu của mình?

Ông Ngô Văn Tụ - Giám đốc Điều hành Vinasoy: Hiện tại, Vinasoy đã áp dụng công nghệ mới vào hầu hết các hoạt động, từ sản xuất, kinh doanh đến việc ứng dụng vào việc chọn tạo giống, phát triển vùng nguyên liệu. Ở vị trí đứng đầu ngành hàng sữa đậu nành, chúng tôi ý thức rất rõ về việc phải luôn tự làm mới mình về mọi mặt, trong đó có việc ứng dụng công nghệ mới để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Cùng với đối tác là các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak đã giới thiệu AR tại một số thị trường ở Nam Mỹ như Colombia, Argentina… từ năm 2019. Các khách hàng đều phản hồi rất tích cực về giá trị mà giải pháp AR của Tetra Pak mang tới cho sản phẩm của mình. Sau đợt thử nghiệm với Fami Nguyên Chất 4 vị, Vinasoy sẽ khảo sát và đánh giá mức độ tương tác lẫn yêu thích của người tiêu dùng về sự kết hợp này để có căn cứ tiến hành trên nhiều sản phẩm hơn nữa.

https://soha.vn/tetra-pak-vinasoy-bat-tay-dua-cong-nghe-ar-den-voi-nganh-fb-viet-nam-20220221150221944.htm