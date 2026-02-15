Tết về biếu mẹ chồng 17 triệu, tới bữa cơm vừa nhìn bàn ăn con dâu tuyên bố: Về thành phố ngay!

Sự việc xảy ra tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) những ngày cận Tết, khi một người phụ nữ trẻ cùng chồng lái xe về quê chúc Tết gia đình nhà chồng. Câu chuyện sau đó được chia sẻ trên nền tảng Xiaohongshu và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo lời kể của người vợ, năm nay kinh tế gia đình đã khá hơn trước. Sau nhiều năm làm việc vất vả ở thành phố, hai vợ chồng mua được nhà, có xe hơi, cuộc sống dần ổn định. Nghĩ đến những năm đầu mới cưới từng bị gia đình chồng chê trách vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, chị luôn mong có cơ hội thay đổi cái nhìn ấy.

Chính vì vậy, dịp Tết năm nay, chị chủ động đề nghị chồng chuẩn bị quà tươm tất hơn. Ngoài các nhu yếu phẩm như gạo, mì, dầu ăn và bánh kẹo, chị còn biếu mẹ chồng 5.000 tệ tiền mặt (khoảng hơn 17 triệu đồng) để bà tùy ý mua sắm.

“Khi mẹ nhận tiền, tôi thật sự rất vui. Tôi nghĩ rằng ít nhất bà đã chấp nhận tấm lòng của mình,” người phụ nữ chia sẻ.

Trên đường về quê, chị mang theo tâm trạng phấn khởi. Trong suy nghĩ của chị, sau nhiều năm cố gắng, có lẽ gia đình chồng đã thay đổi cách nhìn. Chị hy vọng sẽ có một bữa cơm đoàn viên ấm áp, nơi mọi hiểu lầm trước đây được xóa bỏ.

Thế nhưng diễn biến sau đó lại hoàn toàn trái ngược.

Khi đến nhà, mẹ chồng nhận quà, nhưng thái độ vẫn giữ khoảng cách như thường lệ. Em chồng chỉ chào qua loa, không mấy nhiệt tình. Chị cố gắng chủ động trò chuyện, hỏi han tình hình trong nhà, nhưng câu chuyện thường nhanh chóng rơi vào im lặng.

Đến giờ cơm trưa, chị ngồi ở phòng khách chờ đợi. Trong bếp có tiếng lách cách, nhưng không ai gọi chị vào ăn. Thời gian trôi qua, không khí trong nhà dường như vẫn bình thản như không có thêm người nào trở về.

Ban đầu chị nghĩ có thể mọi người đang bận chuẩn bị mâm cỗ. Tuy nhiên, khi quá giờ ăn, trên bàn vẫn không dọn ra món nào dành cho chị và chồng. Lúc ấy, chị mới nhận ra rằng gia đình chồng hoàn toàn không có ý định giữ hai người ở lại dùng bữa.

“Thực ra tôi không quan trọng chuyện ăn uống. Một bữa cơm không đáng là bao. Nhưng điều khiến tôi buồn là cảm giác mình không được xem là người trong nhà", chị nói.

Người phụ nữ cho biết, những năm đầu kết hôn, mẹ chồng từng phản đối cuộc hôn nhân vì cho rằng chị không xứng với con trai bà. Khi đó, vợ chồng chị chưa có tài sản, cuộc sống còn chật vật. Sau này, nhờ nỗ lực làm việc, kinh tế cải thiện, chị tin rằng thời gian sẽ làm thay đổi định kiến.

Vì thế, dịp Tết này, chị chuẩn bị quà chu đáo không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì mong muốn được công nhận.

“Tôi nghĩ rằng nếu mình đủ thành ý, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm,” chị tâm sự.

Ngồi thêm một lúc trong không khí lạnh nhạt, chị đứng dậy đề nghị chồng ra về. Trên đường ra xe, chị nói thẳng: “Em hối hận vì đã về đây. Không phải vì tiền, mà vì đã nghĩ mình có thể đổi lấy sự tôn trọng bằng tiền bạc.”

Chồng chị rơi vào tình thế khó xử. Anh không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với gia đình, nhưng cũng không thể phủ nhận sự lạnh nhạt mà vợ phải chịu. Cuối cùng, hai người rời đi mà không dùng bữa.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cư dân mạng Trung Quốc để lại nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng gia đình chồng quá lạnh lùng, thiếu phép tắc tối thiểu trong ngày Tết. Một số khác lại nhận định rằng định kiến xã hội và khoảng cách thế hệ không dễ thay đổi chỉ trong một vài năm.

“Không được tôn trọng thì không cần cố gắng lấy lòng,” một bình luận viết.

“Tình cảm gia đình không thể dùng tiền để mua,” một người khác nhận xét.

Cũng có ý kiến cho rằng người chồng cần đóng vai trò trung gian tích cực hơn, thay vì giữ im lặng để tránh mâu thuẫn.

Hiện tại, người phụ nữ cho biết chị vẫn chưa biết sẽ xử lý mối quan hệ này ra sao. Điều khiến chị day dứt không phải là số tiền đã biếu, mà là cảm giác nỗ lực nhiều năm vẫn không thể xóa bỏ khoảng cách vô hình.

“Tôi chỉ mong một bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa. Nhưng có lẽ, có những khoảng cách không phải cứ cố gắng là sẽ lấp đầy", chị nói.

