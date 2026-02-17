Tết Nguyên đán và cuộc di cư khổng lồ hứa hẹn bùng nổ tiêu dùng ở Trung Quốc

Một công trình trang trí ánh sáng hình ngựa ở Bắc Kinh, khi Trung Quốc đón chào năm Bính Ngọ. (Ảnh: Jessica Lee/EPA)

Kỳ nghỉ dài hơn và kỳ vọng tiêu dùng tăng mạnh

Các quan chức Trung Quốc hy vọng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, kéo dài 9 ngày thay vì 8 ngày như thường lệ, sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế trong bối cảnh tiêu dùng nội địa được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Chính phủ dự kiến có kỷ lục 9,5 tỷ chuyến đi trong 40 ngày cao điểm lễ hội mùa Xuân, tăng từ 9 tỷ chuyến năm ngoái. Hàng trăm triệu người sẽ di chuyển khắp đất nước để thực hiện chuyến về quê hiếm hoi thăm gia đình.

Dù Trung Quốc đã mất vị trí quốc gia đông dân nhất thế giới vào tay Ấn Độ từ năm 2023, nhưng “chunyun” - mùa vận chuyển mùa xuân vẫn là cuộc di cư lớn nhất hành tinh. Năm nay, người dân sẽ có thêm thời gian để chi tiêu tiền mừng tuổi (hongbao) trong dịp lễ, diễn ra từ 15-23/2, với ngày mùng 1 Tết rơi vào 17/2.

Nghệ sĩ biểu diễn mừng năm mới tại quận Wulingyuan, thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Theo tuyên truyền của tỉnh Giang Tô, kỳ nghỉ được kỳ vọng sẽ “kích hoạt nhu cầu nội địa” và “giải phóng sức sống cuồn cuộn thúc đẩy kinh tế Trung Quốc”, ví với hình ảnh “vạn mã tung vó”.

Để hiện thực hóa kỳ vọng này, chính phủ trung ương cho biết sẽ phát hành hơn 360 triệu NDT (52 triệu USD) phiếu tiêu dùng trong tháng 2.

Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford George Magnus nhận định, Tết Nguyên đán luôn mang lại lợi ích lớn cho ngành bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng, vốn có thể sẽ khá trầm lắng nếu không có dịp lễ này.

Tuy nhiên, ở tầm vĩ mô, kinh tế Trung Quốc vẫn chịu ảnh hưởng bởi thói quen tiết kiệm cao của hộ gia đình với khoảng 1/3 thu nhập, trong khi tăng trưởng GDP chủ yếu dựa vào xuất khẩu. Năm ngoái, doanh số bán lẻ toàn quốc tăng 3,7%, thấp hơn mức tăng trưởng GDP 5%.

Biểu diễn mừng năm mới tại Anyang, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Tiêu dùng dịch vụ và văn hóa giải trí lên ngôi

Kế hoạch 5 năm tiếp theo, dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 3, sẽ tập trung “tăng cường mạnh mẽ tiêu dùng”. Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia đã công bố sẽ xây dựng kế hoạch hành động mở rộng nhu cầu nội địa trong 5 năm tới.

Một lĩnh vực tiềm năng là dịch vụ, gồm chăm sóc người cao tuổi, giải trí và y tế, vốn tăng trưởng 5,5% năm ngoái và còn nhiều dư địa phát triển so với hàng tiêu dùng.

Điện ảnh là hoạt động phổ biến dịp Tết. Năm ngoái, phim hoạt hình “Na Tra 2” đạt doanh thu 4,8 tỷ NDT trong tuần đầu ra mắt, sau đó vượt 14 tỷ NDT, trở thành phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Năm nay, các tác phẩm “Pegasus 3” (hài - hành động) và “Scare Out” (chủ đề an ninh quốc gia) được kỳ vọng nối tiếp thành công đó.

Một dịch vụ gây chú ý là “thăm Tết thay” do nền tảng giao hàng UU Paotui cung cấp. Với giá 999 NDT (145 USD), khách hàng có thể thuê người đến thăm ông bà, thực hiện nghi lễ lạy truyền thống và phát trực tiếp cho người đặt dịch vụ. Tuy nhiên, sau phản ứng dữ dội vì bị cho là làm biến dạng phong tục, công ty đã rút sản phẩm này.

Tết Nguyên đán năm nay - năm con Ngựa, biểu tượng của sự lạc quan và cơ hội - được kỳ vọng không chỉ mang lại niềm vui sum họp mà còn trở thành động lực thúc đẩy tiêu dùng, giúp Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu cân bằng tăng trưởng dựa vào nhu cầu nội địa.