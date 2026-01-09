Tết Nguyên đán 2026: Những người dân nào sẽ nhận được 2,3 triệu đồng và 0,08 chỉ vàng 24K chế tác?

Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi đang cư trú hợp pháp trên địa bàn Thành phố. Chính sách mới áp dụng từ năm 2026, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những đóng góp của người cao tuổi cho gia đình và xã hội.

Theo nghị quyết, người được hưởng chính sách là công dân Việt Nam ở các mốc tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, đang cư trú hợp pháp tại TP.HCM (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên).

Mức chi quà tặng theo từng nhóm tuổi

Điều 2 của Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND quy định chi tiết mức chi, bằng tiền mặt và hiện vật (đối với một số trường hợp), cụ thể:

Người 70 và 75 tuổi: 800.000 đồng/người/lần.

Người 80 và 85 tuổi: 1.200.000 đồng/người/lần.

Người 90 và 95 tuổi: 1.800.000 đồng/người/lần.

Người tròn 100 tuổi:

2.300.000 đồng tiền mặt/người/lần;

05 mét vải lụa (tối đa 700.000 đồng/người);

Khánh vàng mừng thọ theo định mức 0,08 chỉ vàng 24K/cái, chi phí gia công, in khắc chữ, hình ảnh và khung tối đa 1.500.000 đồng/cái.

Người trên 100 tuổi: 2.400.000 đồng/người/lần.

Mức hỗ trợ cao nhất lên tới 2,4 triệu đồng/người/lần

Như vậy, kể từ năm 2026, mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ cao nhất tại TP.HCM đạt 2.400.000 đồng/người/lần đối với người trên 100 tuổi. Việc quy định mức chi theo từng mốc tuổi không chỉ bảo đảm tính công bằng, minh bạch mà còn góp phần động viên tinh thần, nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, thể hiện truyền thống “kính lão trọng thọ” và sự quan tâm của chính quyền TP.HCM đối với nhóm dân số ngày càng gia tăng này.