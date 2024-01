Tết này chị em hãy thể hiện lòng thành tâm bằng "vàng mã mini" siêu nhỏ gọn: Vừa sạch vừa sang, trang trọng dâng lên ban thờ

Việc đốt vàng mã tràn lân gây khói bụi, ô nhiễm môi trường, thậm chí cháy nổ dường như đã là câu chuyện muôn thuở, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán này khi lượng vàng mã cúng dâng nhiều hơn, từ ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), đến ngày mùng 1 đầu năm rồi Rằm tháng Giêng...

Việc đốt vàng mã là tập tục lâu đời của người Việt và được quan niệm là lòng thành kính dâng lên ông bà tổ tiên. Dù có nhiều ý kiến trái chiều trong việc hóa vàng mã nhưng vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều người.

Đáp ứng nhu cầu đốt vàng mã vào các dịp Lễ, Tết, họa sĩ điêu khắc Yến Năng kết hợp với họa sĩ Hùng Dingo đã sáng tạo ra loại "vàng mã mini" với kích thước nhỏ gọn hơn gấp chục lần các sản phẩm vàng mã thông thường mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ với hoa văn, họa tiết đúng theo truyền thống.

Mẫu vàng mã nhỏ xinh với những chi tiết ấn tượng tạo nên vẻ đẹp đậm màu truyền thống.

Đã có những câu chuyện bi hài về cúng đốt vàng mã ở các căn hộ chung cư. Chẳng hạn như diện tích phòng khách nhỏ hẹp, bàn thờ cũng nhỏ mà bộ vàng mã to đùng, không có chỗ để. Các gia đình cùng đốt đến nỗi phải xếp hàng đợi mòn mỏi mới tới lượt mình. Khói bụi của việc đốt vàng mã theo gió bay lên các căn hộ gây ô nhiễm...

Xuất phát từ những thực tế đó, họa sĩ Yến Năng đã sáng tạo ra bộ sản phẩm vàng mã mini đáp ứng được nhu cầu của mọi người với tiêu chí: sạch - sang - đầy đủ - nhỏ gọn - thân thiện với môi trường và giữ vẹn nguyên giá trị truyền thống.

Những bộ vàng mã được đóng trong chiếc hộp kích thước nhỏ, tiện vận chuyển, dễ bày biện và quan trọng là không ảnh hưởng quá nhiều tới môi trường.

Theo lời của anh Năng, nguyên liệu làm những bộ vàng mã này là giấy trắng, sạch của các nhà in, không phải giấy tái chế không rõ nguồn gốc.

Anh nói: "Đúng là vàng mã mini được chúng tôi nghiên cứu và thiết kế một cách chuyên nghiệp nên được người tiêu dùng thừa nhận là đẹp, sang trọng. Còn về sự thân thiện và bảo vệ mội trường thì chủ yếu là do kích thước mini của nó.

Mình giảm thiểu thôi, không triệt để được. Chúng tôi không có một loại giấy hay mực in đặc chủng nào, mà vẫn dùng giấy in mới và các loại mực in thông thường dùng để in sách báo, nhãn mác, bao bì hàng hóa phổ biến trên thị trường.

Nhưng bởi tổng số lượng giấy dùng cho một sản phẩm vàng mã có khi chỉ bằng 1-2 tờ giấy A4. Nên lượng nguyên liệu tiêu thụ ít, khi đốt thì khói và bụi không đáng kể".

Bất cứ một loại hàng hóa nào, khi muốn cải tiến và nâng cấp, người ta đều phải am hiểu tường tận loại đang có trên thị trường. Từ đó, phân tích các ưu điểm, nhược điểm của nó để làm căn cứ cải tiến. Vàng mã cũng vậy, nhưng nó là hàng phục vụ cho tâm linh, nên họa sĩ Yến Năng càng phải tìm hiểu sâu hơn.

Anh cho biết: "Chúng tôi nghiên cứu về văn hóa, về phong tục và về cả thói quen của người tiêu dùng. Sau khâu nghiên cứu thì đến khâu thiết kế sản phẩm. Chúng tôi phải vẽ rất nhiều phác thảo bằng tay rồi chọn những mẫu ưng nhất để làm thử mô hình.

Họa sĩ điêu khắc Yến Năng và sản phẩm của mình. Ảnh: Internet.

Sau khi mô hình đẹp rồi thì dùng máy tính vẽ lại, chia thành các chi tiết nhỏ sao cho vừa khoa học, vừa đẹp lại vừa phù hợp với công nghệ in ấn. Phôi giấy in xong sẽ được người thợ làng nghề gia công theo hướng dẫn. Tùy từng sản phẩm và chi tiết. Gia công có thể trong vài phút hoặc vài giờ".

Năm 2019 là mốc thời gian sản phẩm "vàng mã mini" có mặt trên thị trường nhưng bản thân Yến Năng và nhóm thiết kế của anh phải chuẩn bị trước đó gần 2 năm.

Khi đưa ra thị trường, mỗi sản phẩm đều đã được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng, nên được người tiêu dùng chấp nhận ngay. Tuy nhiên, trong suốt 4 năm vừa qua, không một năm nào nhóm thiết kế không cải tiến mẫu mã.

Có những mẫu giữ từ đầu đến giờ không thay đổi, nhưng đa phần là phải qua nhiều lần cải tiến. Hiện tại vàng mã mini đang bán trên thị trường là thế hệ mẫu thứ tư.

Họa sĩ Yến Năng chia sẻ: "Tại sao phải cải tiến liên tục như vậy khi mà khách hàng đã chấp nhận? Đó là trách nhiệm, là đạo đức nghề nghiệp của người tạo mẫu. Tất cả chỉ để sản phẩm ngày càng tốt đẹp hơn, tiện lợi hơn, đóng gói phù hợp với hình thức bán online và ship hàng hơn, đặc biệt, thân thiện với môi trường hơn.

Tôi xin chia sẻ thêm là, các sản phẩm hiện nay hầu như không có phản hồi tiêu cực nào từ phía khách hàng, nhưng cá nhân tôi vẫn còn một điều chưa thực yên tâm.

Đó chính là sản phẩm vẫn còn dùng một miếng ni lông nhỏ, vừa để bảo vệ hàng vừa để khoe ra cái đẹp của sản phẩm. Nói thực là nó không đáng kể, nhưng tôi vẫn muốn sản phẩm được hoàn thiện hơn nữa. Thời gian tới chúng tôi sẽ tìm cách thay đổi mẫu mã để không còn phải dùng chút nhựa ni lông nào nữa. Cũng là một thách thức".

Chị Lê Thu Thủy, người phụ trách mảng kinh doanh của "vàng mã mini" cho biết, sau gần 4 năm bán ra thị trường, lượng khách hàng đặt mua sản phẩm đã tăng đáng kể, không chỉ ở các tỉnh trong nước mà còn được gửi sang nước ngoài để phục vụ bà con Việt kiều.