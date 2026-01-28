Tết là lúc người trẻ muốn làm mới mọi thứ, kể cả chiếc điện thoại

Từ phong cách cá nhân, cách lưu giữ khoảnh khắc đến những thiết bị sử dụng hằng ngày, nhu cầu làm mới xuất hiện rất tự nhiên. Trong dòng chảy đó, việc nâng cấp điện thoại trước Tết không đơn thuần là mua sắm, mà trở thành cách để người trẻ sẵn sàng cho một năm mới nhiều trải nghiệm hơn, sáng tạo hơn và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Khi Tết trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi

Với người trẻ, điện thoại không còn đơn thuần là công cụ liên lạc. Đó là nơi lưu giữ hình ảnh, cảm xúc, là phương tiện để thể hiện cá tính và kết nối với thế giới xung quanh. Khi nhu cầu sáng tạo, chia sẻ và ghi lại khoảnh khắc ngày càng cao đặc biệt trong dịp Tết, việc mong muốn một trải nghiệm tốt hơn trở nên rất tự nhiên.

Không ít người thừa nhận họ đổi điện thoại trước Tết không phải vì thiết bị cũ đã "không dùng được", mà vì muốn bước sang năm mới với một trải nghiệm mới mẻ hơn. Tết, trong trường hợp này, trở thành một cột mốc tâm lý đủ hợp lý để đưa ra quyết định.

Việc nâng cấp lúc này không mang cảm giác mua sắm vội vàng, mà giống như một phần của quá trình chuẩn bị: chuẩn bị cho những khoảnh khắc được ghi lại nhiều hơn, cho những kết nối diễn ra thường xuyên hơn, và cho cách sống chú trọng trải nghiệm thay vì sự lặp lại.

Nhờ khả năng thấu hiểu tiếng Việt, Galaxy AI và Gemini trên bộ đôi điện thoại gập của Samsung có khả năng đi sâu vào văn hoá Việt, dùng các yếu tố truyền thống làm chất liệu cho những ý tưởng mới mẻ. Đây cũng là lý do nhiều bạn trẻ chọn đổi sang Galaxy Z Flip7 trong dịp Tết. Sở hữu những chiếc điện thoại này trong tay, người trẻ có thể thoả thích khám phá những ý tưởng mới, bắt trend chụp ảnh hay thậm chí là tự tay chuẩn bị đạo cụ cho bộ ảnh của mình. Bằng việc chia sẻ camera trên Gemini Live, trợ lý này có thể hướng dẫn từng bước chuẩn bị và thực hiện nhằm giúp bạn tạo ra phụ kiện, đạo cụ khác biệt nhất cho bộ ảnh Tết kỳ công của mình.

Đón Tết, đón sự đổi mới

Giữa không khí rộn ràng cuối năm, mong muốn làm mới bản thân lan tỏa sang nhiều khía cạnh của đời sống, điều này thôi thúc người trẻ thể hiện nhiều sự sáng tạo như chụp ảnh, trang trí nhà cửa. Thiết kế gập độc đáo của Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 cho phép người trẻ có thể linh hoạt đặt điện thoại ở nhiều vị trí khác nhau, từ đó sáng tạo các góc chụp mới mà không cần tripod hay chân đế hỗ trợ. Muốn chân dài như siêu mẫu, bạn chỉ việc đặt điện thoại ở góc thấp và gập mở một góc phù hợp để camera có thể ghi lại hình ảnh ưng ý. Đặc biệt, màn hình ngoài cho phép Gen Z có thể chụp ảnh bằng camera sau mà vẫn quan sát được biểu cảm, tạo dáng của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp.

Tha hồ lựa chọn góc chụp ưng ý nhờ thiết kế gập đột phá trên Galaxy Z series

Camera 200MP chuẩn Ultra trên Galaxy Z Fold7 hay FlexCam trên Galaxy Z Flip7 chính là bí quyết tạo nên những bức ảnh siêu sắc nét, ngay cả trong đêm Giao thừa hay khoảnh khắc pháo hoa bung nở trên nền trời. Đặc biệt, với tính năng Chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit) trên hai dòng điện thoại nói trên, Gen Z có thể dễ dàng xoá vật thể thừa và người đi đường không may lọt trong khung hình, từ đó dồn mọi sự chú ý vào nhân vật trung tâm. Đây là ưu thế vượt trội khi chụp ảnh trên đường hoa hay trên các con phố Tết vốn luôn đông đúc.

Hậu kỳ sáng tạo như chuyên gia

Nếu muốn đẩy ý tưởng đi xa hơn hoặc tạo ra những hiệu ứng khiến người xem phải "oh wow" cho ảnh Tết, Nano Banana chắc chắn là công cụ chỉnh ảnh mà người dùng Galaxy Z Fold7 hoặc Galaxy Z Flip7 không thể bỏ qua. Công cụ này cho phép người trẻ tạo nên một bức ảnh mới từ một câu lệnh và các bức ảnh có sẵn với độ chân thực cao. Chẳng hạn bạn đang có một bức ảnh chân dung mặc áo dài và một bức ảnh đường hoa ngày Tết và muốn tạo ra khoảnh khắc đón Tết sớm cho mình. Hãy cung cấp hai bức ảnh này cho Nano Banana kèm câu lệnh như: "Tạo bức ảnh tôi đang mặc áo dài đứng giữa đường hoa, tạo hiệu ứng hoa mai đang bung nở bên tượng linh vật Ngựa của năm 2026" là một bức ảnh mới theo yêu cầu đã được tạo ra.

Bên trong thiết kế nhỏ gọn của Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 là công cụ chỉnh sửa tạo sinh mạnh mẽ

Hiện người dùng Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 đang nhận được ưu đãi 6 tháng sử dụng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng, bao gồm 2TB dung lượng lưu trữ đám mây khi nâng cấp thiết bị. Đây là đặc quyền hấp dẫn và thiết thực, giúp người trẻ không chỉ thoả sức bắt trend ảnh Tết mà còn sử dụng trong công việc chuyên nghiệp nhờ khả năng tiếp cận các công cụ AI trả phí. Nhanh tay sở hữu ngay bộ đôi điện thoại gập cao cấp từ Samsung để tỏa sáng trong năm mới 2026 với vô vàn khoảnh khắc ấn tượng.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại đây: https://www.samsung.com/vn/smartphones/all-smartphones/