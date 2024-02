Theo báo cáo kinh doanh Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) tháng 1/2024, doanh thu thuần của công ty đạt 3.829 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm gần 19% xuống 245 tỷ đồng.

Theo PNJ, hành vi mua sắm tại thị trường tiêu dùng Việt Nam trong tháng 1 và tháng 2 phụ thuộc vào chu kỳ âm lịch, với các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán và lễ Thần Tài. Trong bối cảnh sức mua chưa hồi phục và dịp Tết Nguyên Đán, lễ Thần Tài năm nay rơi vào tháng 2, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận đều sụt giảm trong tháng đầu năm 2024.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong tháng 1 giảm 6% so với cùng kỳ xuống hơn 2.000 tỷ trong bối cảnh Tết Nguyên Đán đến trễ và sức mua vẫn đang suy giảm. Tương tự, doanh thu vàng 24K giảm 16% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịp Tết Nguyên Đán và Lễ Thần Tài

Ngược lại, doanh thu trang sức bán sỉ tháng 1 tháng năm 2024 tăng 33% nhờ lượng đơn đặt hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán tăng.

Xét theo cơ cấu doanh thu trong tháng đầu năm, mảng bán lẻ đóng góp 52% tỷ trọng, vàng 24K (36%), sỉ (11%) và khác (1%).

Biên lợi nhuận gộp trung bình tháng 1/2024 của PNJ đạt 17,2%, giảm so với mức 18,2% cùng kỳ năm 2023 do thay đổi cơ cấu hàng bán trong kênh lẻ. Tổng chi phí hoạt động giảm gần 4%. Tỷ lệ chi phí hoạt động/LNG tháng 1 tăng từ mức 47,5% lên mức 52,1%.

Tính tới thời điểm 31/1/2024, tổng số cửa hàng của PNJ đạt 402, tăng 2 cửa hàng so với cuối năm 2023, bao gồm 393 CH PNJ Gold, 3 CH CAO Fine Jewellery, 5 CH Style by PNJ , 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.