Tết đầu tiên sau khi "theo chồng bỏ cuộc chơi" của Tiên Nguyễn: Đúng chuẩn ái nữ nhà tỷ phú!

Người ta thường bảo "con gái đi lấy chồng là theo chồng bỏ cuộc chơi", nhưng với nàng dâu mới Tiên Nguyễn, khái niệm này dường như cần phải định nghĩa lại. Với cô, "cuộc chơi" chưa bao giờ dừng lại, nó chỉ chuyển từ trạng thái độc thân sang một chương mới rộn ràng hơn, ấm áp hơn và có thêm những người đồng hành tuyệt vời.

Tết đầu tiên sau khi "theo chồng bỏ cuộc chơi" của Tiên Nguyễn

Tết Nguyên đán năm nay không chỉ là dịp đoàn viên như mọi năm, mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt: Tết đầu tiên của "vợ chồng son" Tiên Nguyễn.

Người ta thấy một Tiên Nguyễn rất khác, không còn là "yêu nữ hàng hiệu" xa cách, mà là một nàng dâu tỉ mẩn bên những đòn bánh tét, gửi gắm sự trân trọng cội nguồn vào từng nếp gấp lá, sợi dây buộc.

Những khoảnh khắc cả đại gia đình cùng trao nhau phong bao lì xì đỏ thắm và những lời chúc tụng đầu năm đã dệt nên một bức tranh sum vầy ấm áp, nơi những nghi thức cổ truyền vẫn là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất giữa các thành viên trong gia tộc hào môn.

Nhưng có lẽ, điểm nhấn "phá cách" nhất trong cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn của Tiên Nguyễn chính là tinh thần thể thao không giới hạn trên sân Pickleball. Không chọn những bộ đồ tập hiện đại thường thấy, cô dâu mới khiến cư dân mạng vừa thích thú vừa nể phục khi diện nguyên bộ áo bà ba cách điệu để "đánh pick".

Lời hứa của con gái khi lấy chồng và giọt nước mắt xúc động của "Vua hàng hiệu"

Trong ngày trọng đại của con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng có những chia sẻ đầy xúc động khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Ông tâm sự: "Tôi quá cảm động. Vì khi mình gả con gái đi thì mình tưởng là chồng sẽ đưa đi nước ngoài, về với gia đình chồng bên Canada thì không, con nói là con sẽ ở lại đây để gần gũi với ba mẹ. Tôi không ngờ tụi nó gọi nhau, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Tự nhiên tôi khám phá ra anh em nó hay gọi nhau, thương yêu nhau lắm thì đó là một hạnh phúc của gia đình".

Lời hứa ngọt ngào "ở lại để gần gũi ba mẹ" đã được Tiên Nguyễn thực hiện bằng một cái Tết đoàn viên trọn vẹn ngay tại quê nhà. Và Tết năm nay cũng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi người bạn đời của cô lần đầu tiên được trải nghiệm trọn vẹn phong vị Tết cổ truyền Việt Nam.







