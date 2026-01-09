Tết 2026: Người lao động ở trọ, xa quê được nhận 1 triệu đồng nếu thỏa mãn điều kiện sau

Theo thông tin từ Thư viện pháp luật, chính sách này được thực hiện căn cứ vào Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết này quy định cụ thể về đối tượng và mức hỗ trợ trong dịp Tết, chính thức có hiệu lực từ ngày 21/12/2025.

Đối tượng áp dụng bao gồm hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, và đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Khoản kinh phí này được trích từ ngân sách để chăm lo cho đời sống người dân dịp Tết đến xuân về.

Ai sẽ được nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng?

Theo khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết 26, tỉnh Đồng Nai sẽ dành suất quà trị giá 1.000.000 đồng/người để hỗ trợ cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Việc xét duyệt sẽ thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh, dành cho các nhóm đối tượng cụ thể sau:

Đầu tiên là nhóm gặp rủi ro về sức khỏe và đời sống. Đó là những đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Chính sách cũng ưu tiên lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc người đơn thân nuôi con dưới 6 tuổi.

Tiếp theo là nhóm chịu ảnh hưởng về việc làm. Những lao động bị giảm thu nhập, nợ lương, hoặc mất việc do doanh nghiệp gặp khó khăn (thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn...) đều thuộc diện được xem xét hỗ trợ.

Đặc biệt, nhóm đối tượng được quan tâm hàng đầu trong chính sách này là những đoàn viên, người lao động đang ở trọ, xa quê nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình. Đây là sự chia sẻ thiết thực, giúp những người con xa xứ cảm thấy ấm lòng hơn trong dịp Tết cổ truyền.

Như vậy, tặng tiền Tết Nguyên đán 2026 1 triệu đồng/người từ Ngân sách Nhà nước cho Đoàn viên, người lao động của Liên đoàn Lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh ở trọ xa quê nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Lưu ý: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, Kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 chính thức

Bên cạnh tin vui về tiền thưởng, người lao động cũng cần nắm rõ lịch nghỉ Tết để chủ động kế hoạch. Theo thông báo từ Bộ Nội vụ đăng tải trên báo điện tử Chính phủ, lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2026 áp dụng cho công chức, viên chức và người lao động như sau:

Kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 05 ngày, bắt đầu từ thứ Hai ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 (mùng 4 tháng Giêng).

Đối với lễ Quốc khánh, người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày gồm ngày 02/9/2026 và ngày liền kề trước đó là 01/9/2026. Ngoài ra, sẽ có lịch hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ được liền mạch, cụ thể chuyển ngày làm việc thứ Hai (31/8) sang làm bù vào thứ Bảy (22/8).



