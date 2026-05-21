Trong cuộc chơi tài chính hiện đại, những cỗ máy khổng lồ gầm rú trong nhà xưởng hay những bãi xe dài tít tắp đã không còn là thước đo quyền lực. Phố Wall đang định nghĩa lại dòng tiền bằng một thứ vô hình nhưng quyền năng hơn thế rất nhiều: Trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều thập kỷ trước, công thức để trở thành một gã khổng lồ trị giá trăm tỷ USD vô cùng đơn giản và thực tế. Doanh nghiệp phải sở hữu những quỹ đất đai rộng lớn, những nhà máy sản xuất quy mô, dây chuyền lắp ráp hiện đại và lượng sản phẩm bán ra thị trường đạt con số hàng triệu. Đó là thời hoàng kim của các tài sản hữu hình (hard assets), nơi những đế chế công nghiệp như Volkswagen, General Motors hay Toyota thống trị thế giới nhờ năng lực sản xuất vật lý vô song.

Thế nhưng, bước sang nửa sau thập niên 2020, toàn bộ hệ thống logic định giá truyền thống ấy dường như đã bị "nuốt chửng". Giới đầu tư toàn cầu không còn mặn mà với việc đong đếm xem doanh nghiệp có bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu tấn thép hay bao nhiêu mét vuông nhà xưởng.

Thay vào đó, thị trường sẵn sàng trả những khoản tiền điên rồ cho các khái niệm vô hình: dữ liệu, hệ sinh thái phần mềm, robot thông minh và đặc biệt là câu chuyện về AI (AI narrative). Câu hỏi đặt ra là liệu thị trường có đang chứng kiến sự trỗi dậy áp đảo của tài sản vô hình (soft assets) trước tài sản vật lý.

Nghịch lý Tesla

Không một ví dụ nào phản ánh sự chuyển dịch lịch sử này rõ nét hơn Tesla, biểu tượng định giá gây tranh cãi nhất mọi thời đại. Tính đến thời điểm giữa năm 2026, vốn hóa của hãng xe điện do tỷ phú Elon Musk dẫn dắt đang dao động mạnh mẽ quanh mức 1,585 nghìn tỷ USD.

Con số này cao gần gấp đôi tổng vốn hóa của cả chín hãng xe còn lại trong top mười cộng lại, bao gồm hàng loạt cái tên sừng sỏ như Toyota, BYD, Hyundai, Xiaomi, GM, Ferrari, Ford, BMW và Mercedes-Benz, vốn chỉ đạt khoảng 874 tỷ USD.

Thậm chí, nếu đặt lên bàn cân với Volkswagen, hãng xe đứng thứ 11 toàn cầu, vốn hóa của Tesla đang cao gấp 31 lần.

Thế nhưng, nếu nhìn vào bảng cân đối kế toán truyền thống, nghịch lý lập tức lộ diện. Tổng tài sản thực tế của Tesla chỉ vỏn vẹn khoảng 137,8 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với nhiều tập đoàn ô tô truyền thống và thậm chí đứng ngoài top 10 đầu ngành xét theo quy mô tài sản.

Ngược lại, Volkswagen sở hữu khối tài sản vật lý khổng lồ trị giá lên tới 757 tỷ USD, cao hơn 5 lần so với Tesla nhờ mạng lưới nhà máy sản xuất dày đặc, hệ thống công ty con toàn cầu và dịch vụ tài chính xe hơi đồ sộ.

Rõ ràng, nếu định giá Tesla như một hãng sản xuất ô tô thuần túy, con số 1,585 nghìn tỷ USD là một sự vô lý đến mức điên rồ. Tuy nhiên, Phố Wall chưa bao giờ nhìn Tesla qua lăng kính của một doanh nghiệp cơ khí chu kỳ thấp với biên lợi nhuận mỏng.

Dòng tiền thông minh đang đặt cược vào một tương lai hoàn toàn khác, nơi Tesla là một công ty robot và trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Trong báo cáo phân tích gần đây, Bank of America đặt giá mục tiêu 460 USD cho cổ phiếu Tesla, cho rằng lợi thế lớn nhất của hãng nằm ở hệ thống robotaxi tự lái sử dụng kiến trúc camera thuần túy. Theo BofA, cách tiếp cận này tuy khó hơn về mặt kỹ thuật nhưng có chi phí thấp hơn đáng kể so với các hệ thống phụ thuộc lidar và radar, giúp Tesla có tiềm năng mở rộng robotaxi ở quy mô lớn với hiệu quả kinh tế vượt trội.

Một báo cáo gần đây của Morgan Stanley do nhà phân tích Andrew Percoco dẫn dắt cho rằng Tesla đang sở hữu lợi thế kinh tế đáng kể trong cuộc đua robotaxi. Morgan Stanley ước tính chi phí vận hành robotaxi của Tesla chỉ khoảng 0,81 USD mỗi dặm, thấp hơn Waymo (1,43 USD) và dịch vụ gọi xe truyền thống (1,71 USD). Ngân hàng này cũng dự báo Tesla có thể chiếm khoảng 25% số chuyến đi tự hành tại Mỹ vào năm 2032.

Rõ ràng, nhà đầu tư không mua những chiếc xe điện bốn bánh thông thường, họ đang mua hệ thống tự lái hoàn toàn FSD, mạng lưới robotaxi tự vận hành, những robot hình người Optimus đầy tiềm năng làm thay đổi lực lượng lao động toàn cầu, và hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ thu thập từ hàng triệu chiếc xe lăn bánh mỗi ngày.

Liệu có phải bong bóng?

Sự dịch chuyển từ tài sản cứng sang tài sản mềm không chỉ diễn ra ở ngành công nghiệp xe hơi. Nhìn rộng ra toàn cảnh bức tranh công nghệ toàn cầu, xu hướng này đang trở thành một quy luật bất biến mới.

Hãy nhìn vào OpenAI, một công ty gần như không có bất kỳ nhà xưởng sản xuất hay tài sản vật lý đáng kể nào, nhưng lại sở hữu mức định giá vượt qua hầu hết các tập đoàn công nghiệp lâu đời nhất hành tinh.

Theo các báo cáo tài chính được tờ Wall Street Journal dẫn lại, OpenAI đã đạt mức định giá khoảng 852 tỷ USD trong vòng gọi vốn đầu năm 2026, ngang hàng nhiều tập đoàn công nghiệp lâu đời nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn giá trị của OpenAI không nằm ở tài sản vật lý truyền thống, mà ở các tài sản vô hình như mô hình AI, dữ liệu, hệ sinh thái người dùng và năng lực nghiên cứu.

Giá trị của OpenAI nằm ở thuật toán, ở tư duy công nghệ và ở kỳ vọng về một trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) có thể thay đổi cách thức nhân loại vận hành trong tương lai.

Tương tự, NVIDIA đã làm nên lịch sử khi vượt mốc vốn hóa 5,5 nghìn tỷ USD vào giữa năm 2026, chính thức trở thành một trong những tập đoàn có vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt mặt các gã khổng lồ sản xuất công nghiệp truyền thống.

Sự bùng nổ của NVIDIA không đến từ những mỏ khoáng sản hay các nhà máy sản xuất chip tự thân, mà đến từ quyền lực độc quyền trong việc thiết kế kiến trúc phần cứng và hệ sinh thái phần mềm CUDA tối ưu hóa cho AI.

Người đứng đầu NVIDIA, Jensen Huang, đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy định giá truyền thống khi thúc đẩy một cách nhìn mới về kinh tế AI, trong đó ‘token’ trở thành đơn vị sản xuất cốt lõi của các AI factory. Phố Wall giờ đây không hỏi một máy chủ có giá bao nhiêu, mà hỏi chiếc máy chủ đó sản xuất được bao nhiêu token dữ liệu trên mỗi giây, trên mỗi watt điện tiêu thụ. Hiệu suất sản xuất đầu ra của AI mới là thước đo giá trị tối thượng của doanh nghiệp công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Thế giới tài chính đang gửi đi một thông điệp vô cùng đanh thép rằng tài sản thật đang dần thất thế trước những giấc mơ AI. Các doanh nghiệp sở hữu hàng trăm nghìn công nhân và hàng nghìn hecta nhà xưởng đang bị thị trường định giá thấp hơn rất nhiều so với những đội ngũ kỹ sư tinh hoa sở hữu những dòng mã nguồn có khả năng tự học hỏi.

Sự thay đổi mang tính cách mạng này đương nhiên không tránh khỏi những luồng ý kiến trái chiều gay gắt từ giới phân tích tài chính quốc tế.

Những người theo trường phái giá trị truyền thống liên tục cảnh báo về một bong bóng AI tương tự như thảm họa Dot-com đầu những năm 2000. Họ cho rằng việc định giá một doanh nghiệp dựa trên những lời hứa hẹn về tương lai xa vời của robot hình người hay xe tự lái hoàn toàn là cực kỳ rủi ro, nhất là khi các rào cản pháp lý và thách thức kỹ thuật thực tế vẫn còn là những dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn phân tích lịch sử của Saxo Bank, cơn sốt AI hiện tại mang một bản chất rất khác so với thời kỳ bong bóng Dot-com. Ở thời điểm đỉnh cao của năm 2000, các cổ phiếu công nghệ hàng đầu được giao dịch ở mức định giá gấp 70 lần lợi nhuận dự phóng hai năm kế tiếp (2 year forward earnings).

Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, các gã khổng lồ công nghệ dẫn dắt làn sóng AI như Microsoft, Alphabet, Amazon hay Meta đang được giao dịch ở mức khiêm tốn hơn nhiều, dao động quanh khoảng 26 lần lợi nhuận dự phóng.

Điều này cho thấy, dù dòng tiền đang đổ dồn vào những kỳ vọng tương lai, mức định giá hiện tại vẫn được bảo chứng bởi một bệ đỡ lợi nhuận thực tế từ các dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu và phần mềm doanh nghiệp.

Khi công nghệ AI đạt đến điểm bùng phát, hiệu suất kinh tế mà nó mang lại sẽ tạo ra một đường cong tăng trưởng lũy thừa, thứ mà các doanh nghiệp sản xuất truyền thống với giới hạn vật lý không bao giờ có thể chạm tới được.

Dù tranh cãi có đi đến đâu, có một sự thật không thể phủ nhận là logic định giá cũ đã chính thức lỗi thời. Những biểu đồ tài chính khô khan dựa trên tài sản cố định đang nhường chỗ cho cuộc đua của những thuật toán, dữ liệu lớn và khả năng làm chủ tương lai. Tại Phố Wall lúc này, kẻ chiến thắng không còn là kẻ có nhiều nhà máy nhất, mà là kẻ vẽ nên được viễn cảnh AI vĩ đại nhất.

*Nguồn: WSJ, Fortune