Tesla đăng ký công ty tại Việt Nam: Nếu bán xe chính hãng, sẽ bán cho ai?

Tesla xuất hiện pháp nhân tại Việt Nam khi thị trường xe điện đã bước qua giai đoạn thử nghiệm, nhưng câu hỏi lớn không chỉ là hãng có vào hay không, mà sẽ bán xe cho ai.

Thông tin Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam đăng ký thành lập đang thu hút chú ý. Theo hình ảnh giấy công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được chia sẻ, công ty đặt trụ sở tại phường Sài Gòn, TP.HCM, với ngành nghề chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Tuy nhiên, đây chưa phải xác nhận Tesla đã công bố kế hoạch bán xe chính hãng tại Việt Nam.

Nếu Tesla thực sự gia nhập, hãng sẽ bước vào một thị trường xe điện đã hình thành rõ nét, với nhiều thương hiệu, hạ tầng sạc ngày càng mở rộng và mặt bằng mới về giá, sản phẩm, dịch vụ.

Thị trường xe điện Việt Nam đã hình thành một mặt bằng mới

Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường có tốc độ điện hóa ô tô nhanh trên thế giới. Theo dữ liệu IEA, xe điện hóa, gồm BEV và PHEV, chiếm khoảng 29% lượng ô tô mới bán ra trong năm 2025, đưa Việt Nam đứng thứ 8 trong nhóm 10 thị trường có mức độ phổ biến xe điện hóa cao nhất thế giới.

Trong đó, VinFast đóng vai trò đặc biệt lớn. Năm 2025, hãng bàn giao 175.099 ô tô điện tại Việt Nam. Sang đến năm 2026, hãng xe điện Việt đạt doanh số hơn 154.000 xe trong 8 tháng đầu năm, tăng 71,3% so với cùng kỳ 2025 và chiếm khoảng 35,3% lượng xe mới bán ra.

Doanh số bán xe điện của VinFast tại Việt Nam tăng theo từng năm.

Đáng chú ý, Việt Nam không chỉ có một vài mẫu xe điện như thời kỳ đầu. Ngoài VinFast, thị trường hiện có sự góp mặt của BYD, Geely, Hyundai, MG, Mercedes-Benz, BMW, Audi cùng nhiều thương hiệu khác.

Điều này có ý nghĩa quan trọng với Tesla. Hãng không bước vào một thị trường mà người tiêu dùng chỉ có một vài lựa chọn xe điện, cũng không phải thị trường chỉ tồn tại nhóm xe phổ thông. Từ những mẫu xe vài trăm triệu đồng đến các mẫu xe điện tiền tỷ, mặt bằng sản phẩm đã trải rộng theo nhiều phân khúc.

Hệ sinh thái cũng đang hình thành. Theo thống kê đến hết năm 2025, VinFast đã lắp đặt khoảng 150.000 cổng sạc cho ô tô và xe máy trên toàn quốc. Trong năm 2026, hãng tiếp tục lên kế hoạch triển khai 99 siêu trạm sạc, mỗi trạm có thể được quy hoạch tới 100 cổng sạc công suất 150 kW.

Tuy nhiên, hạ tầng sạc tại Việt Nam vẫn có một nghịch lý. Mạng lưới của VinFast rất lớn nhưng chưa mở cho xe thương hiệu khác, trong khi hệ thống trạm sạc công cộng dành cho ô tô vẫn còn hạn chế. Theo dữ liệu của ứng dụng Trạm EV, Việt Nam có gần 620 trạm sạc công cộng cho ô tô, thấp hơn rất nhiều so với khoảng 13.577 trạm của VinFast.

Các hãng khác đang bắt đầu chuyển sang mô hình chia sẻ hạ tầng. Ford Việt Nam và Tasco Auto đã ký thỏa thuận chia sẻ mạng lưới sạc. Một số đại lý Omoda & Jaecoo, Wuling cũng cho phép xe thương hiệu khác sử dụng trạm. Xu hướng này có thể giúp thị trường tiến tới một hệ thống sạc cởi mở hơn, thay vì mỗi hãng tự xây một mạng lưới riêng.

Các hãng xe khác cũng đã bắt đầu xây dựng hạ tầng sạc.

Như vậy, Tesla nếu vào Việt Nam sẽ có một thuận lợi lớn, hãng không phải thuyết phục người tiêu dùng rằng ô tô điện có thể thay thế xe xăng. Người mua Việt Nam đã làm quen với công nghệ này, thị trường đã có quy mô đáng kể và hạ tầng đang tiếp tục mở rộng.

Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần.

Nếu Tesla vào Việt Nam, họ sẽ bán cho ai?

Câu hỏi khó hơn là Tesla sẽ tìm khách hàng ở đâu trong một thị trường đã có VinFast ở quy mô rất lớn và ngày càng nhiều thương hiệu xe điện Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu tham gia.

Trước hết, Tesla có lợi thế về thương hiệu. Model 3 và Model Y đã trở thành những mẫu xe điện phổ biến trên thế giới, trong khi Tesla được nhận diện không chỉ như một hãng sản xuất ô tô mà còn gắn với công nghệ, phần mềm và hệ sinh thái xe điện.

Tuy nhiên, thương hiệu mạnh không đồng nghĩa với khả năng bán đại trà. Nếu nhìn vào các thị trường Đông Nam Á mà Tesla đã hiện diện, có thể thấy hãng đang chủ yếu tìm kiếm nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao và sẵn sàng trả tiền cho công nghệ, thương hiệu thay vì cạnh tranh trực tiếp ở nhóm xe điện giá thấp.

Tại Thái Lan, Tesla đã chính thức bán Model 3 và Model Y. Giá Model 3 tại thị trường này hiện được niêm yết từ khoảng 1,7 triệu baht, còn Model Y từ khoảng 1,9 triệu baht, tương đương khoảng hơn 1,1 tỷ đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng tùy phiên bản và tỷ giá.

Malaysia cũng cho thấy một bức tranh đáng chú ý. Tesla được cấp phép phân phối chính hãng và xây dựng mạng lưới dịch vụ, sạc riêng. Trong năm đầu tiên mở bán, hãng bán 5.137 xe tại Malaysia, vượt tổng doanh số xe điện của nhóm các hãng xe truyền thống cộng lại.

Tuy nhiên, sang năm 2026, sức bán không còn ở mức cao như năm đầu tiên. Cụ thể trong 8 tháng, Model Y và Model 3 đạt tổng cộng 3.733 xe đăng ký, lần lượt 1.978 và 1.755 xe.

Singapore cho thấy Tesla vẫn có thể tìm được chỗ đứng đáng kể ở một thị trường giàu có. Theo số liệu được tờ The Business Time trích dẫn, 6 tháng đầu năm 2026, Tesla bán được 2,826 xe tại Singapore, chiếm 10,4% tổng thị trường ô tô mới và đứng thứ ba trong số các thương hiệu.

Những dữ liệu trên gợi mở nhóm khách hàng mà Tesla có thể hướng tới tại Việt Nam.

Đó trước hết là những người đã chấp nhận xe điện nhưng muốn một lựa chọn khác biệt về thương hiệu và công nghệ. Họ không còn phải được thuyết phục về khả năng vận hành của xe điện, mà quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm, thiết kế, phần mềm và hệ sinh thái.

Nhóm thứ hai là khách hàng đang sử dụng xe sang hoặc cận sang và muốn chuyển sang ô tô điện. Đây có thể là khoảng trống đáng chú ý nhất đối với Tesla. Thị trường Việt Nam đã có nhiều xe điện hạng sang, nhưng phần lớn có giá từ 2-3 tỷ đồng trở lên.

Nếu Tesla đưa Model 3 hoặc Model Y vào với mức giá cạnh tranh hơn nhóm xe sang châu Âu, hãng có thể tạo ra một vị trí riêng giữa xe điện phổ thông và xe điện hạng sang truyền thống.

Nhóm thứ ba là những người mua xe vì thương hiệu và công nghệ Tesla. Đây nhiều khả năng là nhóm khách hàng ngách nhưng có khả năng tạo ra nhu cầu ban đầu.

Tesla không nhất thiết phải ngay lập tức trở thành một thương hiệu bán hàng trăm nghìn xe tại Việt Nam để tạo được chỗ đứng; vấn đề là quy mô nhóm khách hàng sẵn sàng trả tiền cho những giá trị riêng của Tesla có đủ lớn để duy trì hoạt động kinh doanh hay không.

Hiện Tesla chỉ có duy nhất 1 nhà máy tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Đây cũng là lúc bài toán giá trở nên quan trọng. Hiện nhà máy sản xuất xe điện chính và duy nhất của Tesla tại châu Á là Gigafactory Thượng Hải (Giga Shanghai) đặt tại Trung Quốc.

Nếu Tesla đưa Model 3 và Model Y từ Trung Quốc về Việt Nam, bài toán giá sẽ không chỉ phụ thuộc vào giá xuất xưởng mà còn chịu tác động từ thuế nhập khẩu và các chi phí liên quan đến nhập khẩu. Hiện nay thuế nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc vào Việt Nam dao động từ 47% đến 70% tùy thuộc vào loại xe.

Điều này có thể khiến giá xe khi đến tay người dùng Việt Nam cao hơn đáng kể so với giá bán tại một số thị trường khác.

Ngược lại, nếu giá được đưa xuống gần các mẫu xe điện trung cấp, Tesla sẽ có cơ hội mở rộng tệp khách hàng nhưng đồng thời phải đối mặt trực tiếp hơn với những thương hiệu đã có hệ thống bán hàng, dịch vụ và sản phẩm đa dạng tại Việt Nam.

Khi đó, khả năng kiểm soát chi phí nhập khẩu và xây dựng mức giá đủ cạnh tranh sẽ trở thành một trong những yếu tố quyết định khả năng mở rộng thị trường của Tesla.

Hạ tầng sạc sẽ là bài toán không dễ

Tesla có hệ thống Supercharger riêng tại nhiều thị trường. Ở Việt Nam, Tesla sẽ đứng trước hai lựa chọn. Hãng có thể tự xây mạng lưới sạc, nhưng điều này đòi hỏi khoản đầu tư đáng kể trong khi quy mô khách hàng ban đầu có thể chưa đủ lớn.

Hoặc Tesla có thể sử dụng mạng lưới sạc bên thứ ba, nhưng khi đó trải nghiệm của khách hàng sẽ phụ thuộc vào độ phủ, tốc độ và khả năng tương thích của hệ thống sạc tại Việt Nam.

Đặc biệt, mạng lưới sạc lớn nhất hiện nay thuộc về VinFast và chưa mở cho xe thương hiệu khác. Điều này khiến Tesla không thể đơn giản bước vào thị trường rồi lập tức sở hữu một hệ thống sạc phủ rộng tương đương đối thủ nội địa.

Vì vậy, nếu thông tin về pháp nhân Tesla tại Việt Nam được xác nhận và hãng tiến tới bán xe chính hãng, thị trường Việt Nam vẫn có dư địa cho Tesla, nhưng trước hết là ở phân khúc cao cấp.

Bài toán lớn hơn nằm ở việc Tesla có thể xây dựng một mức giá đủ hấp dẫn trong phân khúc cao cấp hay không. Nếu xe được nhập khẩu từ Gigafactory Thượng Hải, chi phí nhập khẩu có thể tác động đáng kể đến giá bán tại Việt Nam.

Khi giá tăng quá cao, Tesla sẽ phải cạnh tranh trong một nhóm khách hàng ngày càng hẹp, đồng thời đối đầu với những thương hiệu xe sang đã có hệ thống phân phối, dịch vụ và tệp khách hàng tại Việt Nam.