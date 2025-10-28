HĐND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vừa ban hành nghị quyết về việc đổi tên 46 khu phố và giữ nguyên tên 5 khu phố trên địa bàn. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23-10-2025.

Theo đó, các khu phố được đặt theo số thứ tự từ 1 tới 12 của phường Dương Đông cũ sẽ đổi tên thành "Khu phố 1 Dương Đông", "Khu phố 2 Dương Đông"… cho đến "Khu phố 12 Dương Đông"; 8 khu phố mang số thứ tự của phường An Thới cũ cũng được đổi tên thành "Khu phố 1 An Thới" đến "Khu phố 8 An Thới".

Một góc phường Dương Đông (cũ) của Phú Quốc

Tương tự, các khu phố thuộc các xã của Phú Quốc trước đây cũng được đổi tên theo cách gắn thêm tên xã cũ vào. Cụ thể như: Khu phố Lê Bát (xã Cửa Cạn cũ) sẽ đổi tên thành "Khu phố Lê Bát Cửa Cạn"; Khu phố Rạch Hàm (xã Hàm Ninh cũ) sẽ đổi tên thành "Khu phố Rạch Hàm Hàm Ninh)…

5 khu phố giữ lại tên cũ, gồm: Khu phố Hòn Thơm, Khu phố Hòn Rỏi, Khu phố Gành Dầu, Khu phố Dương Tơ và Khu phố Bãi Thơm.

Trước khi được sắp xếp, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7, Phú Quốc là thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh, với 2 phường và 6 xã, gồm: phường Dương Đông, phường An Thới, xã Dương Tơ, xã Hàm Ninh, xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu và xã Bãi Thơm.



