Tên lửa vác vai Verba của Iran là mối đe dọa với siêu chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Sao Đỏ |

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba do Nga chế tạo có khả năng bắn hạ tiêm kích F-35 bay thấp ở Iran.

Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ đưa ra nhận định hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Verba của Nga có thể gây ra mối đe dọa cho các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 nếu chúng bay thấp ở Iran.

Ấn phẩm MW đã bình luận về các báo cáo cho rằng vụ tấn công nhằm vào một chiếc F-35 của Mỹ ở miền Trung Iran được thực hiện bởi một tên lửa Majid (còn được gọi bằng cái tên AD-08) với đầu dò hồng ngoại.

Tạp chí MW lưu ý, so với Majid, tên lửa Verba của Nga còn đáng sợ hơn khi được trang bị đầu dò 3 dải tần, mang lại cho nó "lợi thế về chất lượng so với các biện pháp đối kháng điện tử hiện đại".

Dựa trên những điều đã nêu, tờ MW kết luận việc Nga cung cấp tên lửa phòng không vác vai “sẽ khiến không phận Iran trở thành một trong những khu vực khó xâm nhập nhất bởi máy bay địch ở độ cao thấp”.

Tạp chí MW lưu ý thêm, sự chậm trễ trong việc nâng cấp phần mềm cho phiên bản Block 4 khiến tiêm kích F-35 phải bay ở độ cao thấp, làm cho chúng dễ bị tấn công bởi các hệ thống phòng không như Majid và Verba.

Tháng 2/2026, cổng thông tin Defense Network cho biết, tên lửa phòng không vác vai Verba được trang bị đầu dò độc đáo, cho phép nó phát hiện hiệu quả nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Cũng trong tháng đó, nhà báo Peter Suciu của tờ The National Interest lập luận rằng hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba mà Iran có thể mua từ Nga sẽ vô dụng trước Không quân Mỹ, nhưng quan điểm này có thể sớm phải thay đổi.

Cũng trong tháng 2, tờ Financial Times, trích dẫn các tài liệu của Nga và một số nguồn tin cho biết Iran đã ký một thỏa thuận bí mật với Nga để mua 500 bệ phóng MANPADS và 2.500 tên lửa Verba với tổng trị giá 500 triệu euro.

