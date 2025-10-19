Tập đoàn Kawasaki Heavy Industries của Nhật Bản đang đàm phán với công ty quốc phòng châu Âu MBDA để phát triển động cơ hiệu suất cao cho tên lửa hành trình Taurus, hãng tin Reuters cho biết.

Theo nguồn tin của ấn phẩm, nhà thầu Nhật Bản đã ký một biên bản ghi nhớ để phát triển động cơ hiệu suất cao cho tên lửa hành trình Taurus bên lề một triển lãm quốc phòng được tổ chức tại Tokyo vào tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên hai bên đã tránh công bố sự hợp tác này do tính nhạy cảm của vấn đề.

Được biết MBDA đã tiếp cận công ty Nhật Bản nói trên vì khả năng chế tạo động cơ nhẹ và hiệu quả hơn. Tên lửa Taurus hiện đang sử dụng động cơ do công ty Williams International của Mỹ sản xuất.

Hiện tại Kawasaki hiện đang thử nghiệm một loại động cơ turbine phản lực cánh quạt nhỏ mới, sẽ cung cấp năng lượng cho tên lửa chống hạm tầm xa đang được phát triển cho Quân đội Nhật Bản.

Tên lửa hành trình Taurus tại nơi sản xuất.

Với diễn biến mới, việc liên quan đến một đối tác Nhật Bản theo dự báo có thể làm phức tạp thêm khả năng chuyển giao loại tên lửa hành trình này cho Ukraine, bởi vì Nhật Bản cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột.

Tuy vậy Nhật Bản đã đưa ra một số ngoại lệ đối với các quy định xuất khẩu vũ khí trong những năm gần đây như một phần trong nỗ lực chuyển hướng khỏi lập trường hòa bình.

Năm 2023, các quy định đã được thay đổi để cho phép đưa tên lửa Patriot được sản xuất theo giấy phép tại Nhật Bản sang Hoa Kỳ, đi kèm yêu cầu bất kỳ việc tái xuất khẩu nào sang nước thứ ba đều phải được Tokyo chấp thuận.

Hoạt động hoán đổi này cho phép Washington gửi thêm tên lửa từ kho dự trữ của mình sang Ukraine, khi chúng được tên lửa phòng không Nhật Bản sản xuất thay thế.

Ngoài ra Nhật Bản còn cho phép xuất khẩu máy bay chiến đấu GCAP thế hệ thứ sáu trong tương lai, loại tiêm kích này đang được phát triển chung với Vương quốc Anh và Ý.