Quân đội Mỹ vừa tiết lộ những thông tin mới về chương trình vũ khí siêu vượt âm tầm xa, cho thấy khả năng tấn công vượt trội của hệ thống tên lửa mang tên Dark Eagle. Đây là loại vũ khí được thiết kế để đánh trúng các mục tiêu giá trị cao, nhạy cảm về thời gian ở khoảng cách cực xa.

Trong chuyến thăm căn cứ Redstone Arsenal tại bang Alabama, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã được các lãnh đạo quân đội báo cáo chi tiết về năng lực của Dark Eagle.

Theo Trung tướng Francisco Lozano, Giám đốc phụ trách các chương trình siêu vượt âm, năng lượng định hướng, không gian và mua sắm nhanh của Lục quân Mỹ, tên lửa này có tầm bắn khoảng 3.500 km. Con số này cao hơn nhiều so với mức 2.775 km từng được Lầu Năm Góc công bố trước đó.

Tốc độ Mach 5+, đầu đạn nhỏ nhưng hiệu quả cao

Dark Eagle là hệ thống vũ khí siêu vượt âm phóng từ mặt đất bằng xe kéo, sử dụng cơ chế “boost-glide” (tăng tốc – lướt). Sau khi phóng, tên lửa đưa phương tiện lướt lên tốc độ siêu vượt âm, vượt Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), rồi tách ra và cơ động trong khí quyển để tiếp cận mục tiêu.

Tốc độ cực cao, khả năng cơ động và quỹ đạo bay thấp giúp Dark Eagle khó bị phát hiện và đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Một sĩ quan Lục quân cho biết, đầu đạn của tên lửa chỉ nặng chưa tới 13,6 kg, nhỏ hơn nhiều so với các vũ khí tấn công tầm xa thông thường. Tuy nhiên, sức công phá của nó dựa chủ yếu vào năng lượng động học sinh ra từ tốc độ cực lớn.

Đầu đạn được thiết kế để phân tán nhiều mảnh, tạo hiệu ứng trên khu vực rộng tương đương một bãi đỗ xe lớn. Điều này đặc biệt hiệu quả khi tấn công các mục tiêu “mềm” như trạm radar, hệ thống phòng không hoặc trung tâm chỉ huy.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, ngay cả khi mang đầu đạn nhỏ, phương tiện lướt siêu vượt âm vẫn có thể gây thiệt hại đáng kể nhờ lực va chạm mạnh.

Bước tiến trong chương trình vũ khí siêu vượt âm của Mỹ

Dark Eagle được kỳ vọng trở thành vũ khí siêu vượt âm đầu tiên được triển khai trong lực lượng Lục quân Mỹ.

Hải quân Mỹ cũng đang phát triển một hệ thống tương tự mang tên Intermediate-Range Conventional Prompt Strike, sử dụng cùng kiến trúc tên lửa nhưng phóng từ tàu mặt nước và tàu ngầm.

Các tiết lộ mới cho thấy Lục quân Mỹ vẫn tin tưởng vào hiệu quả của Dark Eagle, bất chấp những báo cáo thử nghiệm trước đây từng đặt câu hỏi về khả năng tác chiến đối với một số loại mục tiêu.

Với tốc độ có thể bao phủ tối đa 3.500 km, hệ thống này được đánh giá là công cụ tấn công nhanh, giúp Mỹ có thêm lựa chọn chiến lược trong các tình huống khẩn cấp.

Việc công bố thông tin chi tiết về Dark Eagle cũng cho thấy Mỹ đang tiến gần hơn tới việc đưa vũ khí siêu vượt âm vào biên chế chính thức, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự toàn cầu.