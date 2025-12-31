Tên lửa siêu vượt âm của Nga lần đầu lộ diện ở Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã thông báo về việc triển khai tên lửa Oreshnik vào đầu tháng này.

Hai nhà nghiên cứu người Mỹ cho biết, theo nghiên cứu hình ảnh vệ tinh, Mátxcơva có thể đang bố trí các tên lửa và bệ phóng di động tại một căn cứ không quân cũ gần Krichev, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 307 km về phía đông và cách Mátxcơva 478 km về phía tây nam.

Video do Bộ Quốc phòng Belarus công bố ngày 30/12 không tiết lộ vị trí của các hệ thống tên lửa, nhưng cho thấy các bệ phóng di động và kíp lái của chúng di chuyển dọc theo đường rừng, trong khi các binh sĩ ngụy trang hệ thống tên lửa bằng lưới.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Một sĩ quan cấp cao nói với các binh sĩ rằng hệ thống tên lửa đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Sĩ quan này cũng nói về các hoạt động huấn luyện và trinh sát thường xuyên cho các kíp lái.

Tháng 11/2024, Mátxcơva đã thử nghiệm một tên lửa Oreshnik được trang bị vũ khí thông thường nhằm vào một mục tiêu ở Ukraine. Nga nói rằng việc đánh chặn tên lửa này là bất khả thi vì vận tốc của nó được cho là vượt quá Mach 10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã công bố ý định triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik, với tầm bắn ước tính lên tới 5.500 km, tại Belarus. Nhưng vị trí tập kết của tên lửa chưa được tiết lộ.