Tên lửa siêu thanh rẻ nhất tầm xa 800 km thay đổi hoàn toàn Lục quân Mỹ

Công ty khởi nghiệp quốc phòng Castelion Corporation có trụ sở tại California thông báo đã nhận được nhiều hợp đồng từ Lục quân và Hải quân Hoa Kỳ để tích hợp tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất - Blackbeard Ground Launch (GL) Hypersonic Strike Weapon vào các nền tảng quân sự hiện có.

Đây là thành công đầu tiên của doanh nghiệp trong việc tích hợp nền tảng, điều này sẽ đẩy nhanh việc triển khai vũ khí siêu thanh giá cả phải chăng, trang Breaking Defense đưa tin, trích dẫn thông báo chính thức từ Castelion và tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc.

Theo thông báo, Castelion sẽ hợp tác với Lục quân Hoa Kỳ để điều chỉnh tên lửa Blackbeard cho Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS), một tổ hợp vũ khí di động được biết đến rộng rãi nhờ việc sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine.

Tên lửa này được định vị là giải pháp tạm thời cho HIMARS cho đến khi nền tảng Bệ phóng Đa miền Tự động Chung (CAML) sẵn sàng.

Về phía Hải quân Mỹ, việc tích hợp sẽ được thực hiện với các nền tảng chưa xác định, có khả năng bao gồm biến thể tấn công lắp trên tàu chiến đấu mặt nước.

Hợp đồng được cấu trúc như một dự án tạo mẫu nhanh hai giai đoạn thuộc chương trình Mua sắm Trung hạn, với kế hoạch thử nghiệm bắn đạn thật và bàn giao 10 nguyên mẫu vào cuối năm tài chính 2026.

Tên lửa siêu thanh giá rẻ Blackbeard sẽ mang lại sức mạnh mới cho Lục quân Mỹ.

Blackbeard là tên lửa tấn công siêu thanh đầu tiên của Castelion, được thiết kế để sản xuất hàng loạt và triển khai nhanh chóng. Các chuyên gia ước tính chi phí cho một quả đạn sẽ vào khoảng 300.000 đô la, với tầm bắn hơn 800 km.

Tốc độ lên đến Mach 6 - 7 của tên lửa cho phép nó tấn công các mục tiêu di động và kiên cố, chẳng hạn như sở chỉ huy, tàu hải quân và hệ thống phòng không.

Tên lửa được trang bị đầu đạn dẫn đường và thiết kế để hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu mạnh, cung cấp khoảng 80% khả năng của Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) Increment 4, nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể so với các hệ thống tương lai như Vũ khí Siêu thanh Tầm xa (LRHW).