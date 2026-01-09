Tên lửa siêu nhỏ chống UAV Mark 1 tạo ra cuộc cách mạng phòng không

Công ty Babcock và Frankenburg đã ký một biên bản ghi nhớ để nghiên cứu khả năng tạo ra một hệ thống phòng không hàng hải mới, chi phí thấp nhằm chống lại máy bay không người lái.

Dự kiến công tác kỹ thuật trong dự án sẽ được thực hiện tại Vương quốc Anh. Theo hai bên tham gia dự án, vũ khí phòng không được phát triển chung này sẽ cung cấp "các giải pháp tiết kiệm chi phí và có khả năng mở rộng" để bảo vệ cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu trên khắp châu Âu.

Bên cạnh đó, Babcock và Frankenburg cũng tin rằng sự hợp tác như vậy sẽ mở ra những cơ hội mới để thâm nhập thị trường vũ khí toàn cầu.

Chi phí của thương vụ và tiến độ phát triển nguyên mẫu vẫn chưa được tiết lộ. Cũng chưa có thông tin nào về các nền tảng mà hệ thống dự kiến sẽ được tích hợp.

Cần nhớ rằng thông tin về những cuộc thử nghiệm thành công đối với tên lửa đã được công bố vào tháng 12 năm 2025.

Phóng thử nghiệm tên lửa phòng không siêu nhỏ Mark 1.

Tên lửa siêu nhỏ, có tên gọi Mark 1, được chế tạo bằng các linh kiện có sẵn trên thị trường và được đưa vào sử dụng trong chiến đấu chỉ trong vòng 13 tháng, từ khâu lên ý tưởng đến khi được phóng đi.

Với chiều dài 60 cm, đây là tên lửa dẫn đường nhỏ nhất ở châu Âu. Việc phát triển được thực hiện bởi các kỹ sư từ công ty Frankenburg của Estonia với sự tham gia của những chuyên gia từ Latvia, Estonia, Lithuania, Vương quốc Anh và Đức.

Hiện tại, công ty chưa tiết lộ các đặc điểm kỹ chiến thuật chi tiết cũng như hình thức bên ngoài của sản phẩm. Đồng thời báo chí biết rằng tên lửa này có khả năng đánh chặn mục tiêu trên không ở độ cao lên đến 2 km.

Có thông tin cho biết những tên lửa này sẽ được gửi đến Ukraine để thử nghiệm - thông báo này đã được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu những bài kiểm tra đó có được tiến hành hay không và kết quả của chúng là gì.