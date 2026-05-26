'Tên lửa quái vật' Hyunmoo-5 với đầu đạn 9 tấn gây ác mộng cho Triều Tiên

Để phá hủy các công trình ngầm nằm sâu dưới lòng đất, bom hàng không hoặc đầu đạn tên lửa phải có khối lượng rất lớn.

Vũ khí xuyên phá hầm trú ẩn thực sự là "nhà vô địch" trong số các chủng loại đã được các cường quốc quân sự giới thiệu theo nhận xét chính là tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 của Hàn Quốc, lần đầu tiên được giới thiệu tại một cuộc duyệt binh ở Seoul năm 2024, nó được mệnh danh là "quái vật tên lửa".

Hyunmoo-5 là một tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, với trọng lượng bản thân là 36 tấn. Nó có thể mang đầu đạn thông thường siêu nặng nặng lên tới 8 - 9 tấn, được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ cụ thể.

Phiên bản hạng nặng có tầm hoạt động khoảng 300 - 500km. Khi giảm trọng lượng đầu đạn xuống còn 500kg, theo nhiều ước tính khác nhau, nó có thể đạt tầm hoạt động từ 3.000 đến 5.000km.

Hệ thống phóng này có tính di động, được gắn trên khung gầm xe tải bánh lốp hạng nặng 9 trục. Thiết bị tích hợp cho phép nó nhắm mục tiêu với độ chính xác rất cao.

Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 của Hàn Quốc có kích thước rất lớn.

Trước đó, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc đã tiến hành bắn thử các hệ thống tên lửa thuộc dòng Hyunmoo-4 với tầm bắn 800km, căn cứ vào thông báo hạn chế không phận gần đây.

Tên lửa đạn đạo mới Hyunmoo-4 là vũ khí có cự ly tác chiến 800km với trọng tải 2.000kg. Nó sẽ được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ hoặc nằm dưới lòng đất, như trung tâm chỉ huy của Triều Tiên gần Chunghwa, với loại Hyunmoo-5, Seoul có thêm một vũ khí rất mạnh để gây áp lực lên Bình Nhưỡng.