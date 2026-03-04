Quân đội Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) thế hệ mới tại Iran, loại đạn tấn công chính xác này được biết đến như là "kẻ hủy diệt" hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga.

"Đây dường như là lần sử dụng chiến đấu đầu tiên của tên lửa PrSM, loại đạn dẫn đường chính xác chỉ mới được đưa vào phục vụ khoảng hai năm trước", trang The War Zone (TWZ) cho biết.

Theo bài báo, vụ phóng tên lửa PrSM đã được ghi lại trong đoạn video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ công bố trên mạng xã hội như một phần của Chiến dịch Epic Fury.

Trong quá trình nhận dạng, các chuyên gia đã ghi nhận cụm đuôi và thùng chứa hai phần của Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (M142 HIMARS), điều này giúp phân biệt loại đạn dược này với các tên lửa Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) cũ hơn.

Ở phiên bản cơ sở (Increment 1), tên lửa PrSM có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 500km. Quân đội Mỹ đã đặt mục tiêu tăng tầm bắn lên 650km, và cuối cùng là 1.000km. Trong khi đó, tầm bắn tối đa của tên lửa ATACMS chỉ vào khoảng 300km.

Tác giả bài báo lưu ý rằng loại vũ khí mới này sẽ cho phép Quân đội Mỹ phá hủy hiệu quả các hệ thống phòng không và công trình kiên cố của đối phương. Hơn nữa, tốc độ cao của PrSM và quỹ đạo phức tạp khiến chúng không thể bị đánh chặn.

Việc chứng minh khả năng của tên lửa PrSM trong chiến đấu thực tế chống lại Iran có thể đóng vai trò là tín hiệu gửi đến những đối thủ tiềm năng khác của Mỹ, đặc biệt là Nga và Trung Quốc.

Một phiên bản chống hạm của PrSM, còn được gọi là Increment 2, hiện cũng đang được phát triển, nó tích hợp thêm một đầu dò radar chủ động và có khả năng tấn công các mục tiêu di động.

Hệ thống HIMARS có khả năng mang theo 2 tên lửa PrSM thay vì chỉ 1 như ATACMS.

Tháng 12/2019, trang Breaking Defense dẫn lời Chuẩn tướng John Rafferty cho biết, trong kịch bản tác chiến giả định ở châu Âu, tên lửa đất đối đất PrSM đang được phát triển cho Lục quân Mỹ sẽ đóng vai trò rất quan trọng.

Vũ khí này đóng vai trò là "kẻ hủy diệt" các hệ thống phòng không của Nga, chẳng hạn như S-400, trong khi ở Thái Bình Dương, mục tiêu của vũ khí này sẽ là những tàu chiến của Hải quân Trung Quốc.

Một quan chức quân sự có mặt tại các cuộc thử nghiệm bay đầu tiên của tên lửa PrSM cho biết, loại vũ khí nói trên là một phần trong nỗ lực của Lục quân Mỹ nhằm hỗ trợ Không quân và Hải quân nước này trong các hoạt động tác chiến đa lĩnh vực tiềm năng.

Năm 2025, trang Defense News dẫn lời Thiếu tướng Frank Lozano, đưa tin rằng Lục quân Mỹ và Lockheed Martin đang tìm cách tăng cường sản xuất hệ thống PrSM, nhằm thay thế loại ATACMS đã cũ và được chuyển giao cho Ukraine.

Bài báo nhấn mạnh rằng tên lửa PrSM sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột tương lai, vì nó dễ dàng đối phó với các công nghệ thay đổi của Trung Quốc và Nga.

Việc cho tên lửa PrSM thực chiến tại Iran vì vậy được xem là bài kiểm tra rất quan trọng đối với vũ khí này, đặc biệt khi phòng không Tehran có trong tay nhiều hệ thống tên lửa cũng như radar do Nga và Trung Quốc chế tạo.