Tên lửa PrSM Increment 4 tầm bắn hơn 1.000km chuẩn bị tham chiến

GD&TĐ - Lockheed Martin sẽ thử nghiệm tên lửa tấn công chính xác (PrSM) Increment 4 với tầm bắn hơn 1.000km cho tổ hợp HIMARS vào mùa Thu năm nay.

Theo tuyên bố của Lockheed Martin, thành tựu có được nhờ những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu về động cơ tên lửa thế hệ mới, là sự kết hợp giữa động cơ nhiên liệu rắn và động cơ phản lực ramjet.

Đặc biệt, trong một cuộc thử nghiệm gần đây, một tên lửa đang trong quá trình phát triển đã chứng minh khả năng chuyển đổi hoàn hảo từ chế độ vận hành động cơ đẩy sang chế độ vận hành động cơ phản lực ramjet trên bệ thử nghiệm.

Nhà sản xuất thông báo, kiến trúc tiên tiến của hệ thống đẩy cung cấp tầm bắn hơn 1.000km.

PrSM Increment 4 tương thích với các bệ phóng HIMARS và M270 hiện có, cho phép thực hiện cuộc tấn công chính xác cao ở khoảng cách xa mà không cần tạo ra các bệ phóng mới hoặc thay đổi về hậu cần.

Thử nghiệm động cơ tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM.

Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) là một dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật với tầm bắn hơn 500km, được thiết kế để thay thế loại ATACMS trong kho vũ khí của Lục quân Mỹ.

Với chiều dài 4m và đường kính 430mm, tên lửa PrSM có kích thước xấp xỉ một nửa so với tên lửa ATACMS, cho phép bệ phóng HIMARS hoặc M270A2 MLRS mang theo số lượng đạn gấp đôi.

Tên lửa mới có đầu đạn nhỏ hơn đáng kể so với ATACMS khi chỉ nặng 91kg. Theo kế hoạch, đầu đạn tương đối nhỏ sẽ được bù đắp bằng độ chính xác phá hủy cực cao.

PrSM được phát triển theo con đường gọi là "giai đoạn tăng dần", bao gồm việc nhanh chóng tạo ra phiên bản cơ sở của tên lửa và sau đó dần dần đưa vào sử dụng các công nghệ mới.

Phiên bản đầu tiên Increment 1 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với định vị GPS chống nhiễu, tầm bay lên đến 500km. Các tên lửa này đã đưa vào sản xuất hàng loạt từ tháng 7/2025 và được sử dụng tích cực trong cuộc chiến với Iran.

Trong phiên bản Increment 2, Quân đội Mỹ dự định trang bị cho đạn đầu dò tần số vô tuyến thụ động và hồng ngoại. Hệ thống tìm kiếm mục tiêu đa chế độ như vậy sẽ cho phép nó tấn công hiệu quả trạm radar của đối phương, cũng như tàu chiến. Các cuộc thử nghiệm bay đầu tiên của tên lửa này đã diễn ra vào tháng 3/2026.

Việc phát triển tiếp theo ở chu kỳ Increment 3 sẽ tập trung vào việc cải tiến đầu đạn, dự kiến sẽ phát triển các phiên bản mang đầu đạn chùm và xuyên bê tông cho loại tên lửa này. Lockheed Martin cũng dự kiến nó sẽ được trang bị cả đạn tuần kích. Hiện chưa có thông báo chính thức nào về thời điểm ra mắt phiên bản này.

Trong khi đó Increment 3 thì ngược lại, sẽ tăng tầm bắn của PrSM lên hơn 1.000km mà không làm thay đổi đáng kể kích thước bên ngoài của tên lửa tấn công chính xác.

Phiên bản được công bố rộng rãi gần đây nhất là Increment 5, liên quan đến việc nghiên cứu khả năng sử dụng tên lửa PrSM từ một nền tảng không người lái.

Vào mùa Thu năm 2025, Tập đoàn Lockheed Martin tuyên bố họ có kế hoạch sản xuất 400 tên lửa đạn đạo PrSM mỗi năm.