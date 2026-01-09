"Tên lửa đẩy Proton-M dành cho module khoa học và năng lượng của Trạm quỹ đạo Nga (ROS) đã được chế tạo xong; tất cả các module lớn hơn sẽ được phóng bằng tên lửa Angara-A5M", Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, Denis Manturov, đã thông báo với các phóng viên.

Ông Manturov nói thêm: "Tên lửa đẩy Proton-M dự kiến chỉ được sử dụng để phóng module khoa học và module năng lượng. Một tên lửa được cải tiến đặc biệt để phóng module này đã hoàn thành chế tạo".

"Trong khi đó, các module lớn còn lại (module đế và module mục tiêu) sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy Angara-A5M. Còn lại các module nhỏ sẽ được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b".

Angara là một dòng tên lửa đẩy của Nga, bao gồm nhiều loại từ hạng nhẹ đến hạng nặng. Nhiên liệu của chúng sử dụng dầu hỏa và oxy lỏng – những thành phần thân thiện với môi trường, khác với nhiên liệu của tên lửa Proton-M, loại mà Angara sẽ thay thế trong tương lai gần.

Dự kiến ngoài phiên bản Angara-A5 cơ bản (trọng lượng phóng khoảng 773 tấn, khả năng mang tải trọng lên đến 24,5 tấn lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp), sẽ có các phiên bản cải tiến: Angara-A5M với khả năng mang tải trọng lớn hơn và Angara-A5V, dự kiến được trang bị tầng thứ nhất và thứ hai có thể thu hồi và tầng thứ ba sử dụng hydro.

Các tên lửa thuộc dòng này dự kiến sẽ được sử dụng để phóng vệ tinh (ví dụ: đài quan sát quỹ đạo Spektr-UV), một số module cho trạm ROS trong tương lai, và một tàu vũ trụ mới sẽ đưa phi hành đoàn lên trạm không gian ở quỹ đạo gần Trái đất.