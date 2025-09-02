Tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P tham gia diễu binh 2/9 sáng nay: Tốc độ tới 3.085 km/h, tầm bắn 300km

Sáng nay ngày 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trang trọng tại Quảng trường Ba Đình. Tâm điểm của sự kiện là màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 40.000 người gồm các khối lực lượng vũ trang, khối quần chúng diễu hành, khối đứng, cùng dàn khí tài quân sự, xe cơ giới đặc chủng.

Sau khi diễu qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, các khối diễu binh, khí tài tỏa đi nhiều hướng ở Thủ đô Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.

Bastion-P đi qua quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh sáng nay (hàng thứ hai). Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Nổi bật trong dàn khí tài tham gia diễu binh là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P của Lực lượng Pháo binh tên lửa bờ. Theo thông tin được thuyết minh tại lễ diễu binh, Bastion-P là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, sở hữu tầm bắn hàng trăm km, được trang bị nhiều trang bị chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao, là biểu tượng sức mạnh phòng thủ, tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.



Với khả năng cơ động linh hoạt và sức chiến đấu mạnh mẽ, tổ hợp Bastion-P khẳng định vị thế tiên phong trong lực lượng quân đội hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổ hợp Bastion-P có gì đặc biệt?

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động Bastion-P được xem là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại, có khả năng tạo ra lớp phòng thủ vững chắc trước các mối đe dọa từ trên biển. Đồng thời, có khả năng tiêu diệt các chiến hạm, các tàu tên lửa, tàu tuần tra và cả tàu sân bay cũng như các tàu cao tốc có tốc độ cao.

Bastion-P được trang bị động cơ diesel tăng áp YAMZ-846, công suất 500 mã lực, giúp xe cơ động đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Nhờ khả năng triển khai nhanh, hệ thống có thể đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ sau 3–5 phút, đồng thời duy trì hoạt động liên tục trong 3–5 ngày.

Bastion-P xuất hiện trên đường phố Hà Nội những ngày qua. Ảnh: Nguyen The Anh

Đây là thông số kỹ thuật của tổ hợp Bastion-P do Đài truyền hình Hà Nội đăng tải:

Tầm bắn: ~300 km.

Mang loại tên lửa: P-800 Oniks (3M55) hoặc Yakhont.

Tốc độ: Mach 2,0–2,5 (là dải tốc độ siêu thanh, tương đương với khoảng 2.470 đến 3.085 km/h).

Độ cao hành trình: 14.000 m (đầu hành trình), 10–15 m (tiếp cận mục tiêu).

Đầu đạn: 200–250 kg thuốc nổ mạnh hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Động cơ: Ramjet nhiên liệu lỏng + booster nhiên liệu rắn giai đoạn đầu.

Điểm mạnh của Bastion-P nằm ở việc tầm bắn dao động từ 120 km đến 300 km tùy theo chế độ bay. Với tầm bắn xa, hệ thống có thể bao phủ và bảo vệ một dải bờ biển dài tới 600 km, đủ sức ngăn chặn các mục tiêu chiến lược như tàu chiến, tàu sân bay hoặc lực lượng đổ bộ đường biển.

Theo báo Dân Trí, về cấu hình, một tổ hợp Bastion-P cơ bản bao gồm:

4 xe mang bệ phóng MZKT-7930, mỗi xe trang bị 2 ống phóng tên lửa và kíp lái 3 người.

4 xe tải đạn MZKT-7930, gắn cần cẩu để tiếp đạn cho xe phóng.

1–2 xe chỉ huy và điều khiển hỏa lực đặt trên khung gầm xe tải MZKT-65273.

1 xe hỗ trợ hậu cần phục vụ bảo đảm kỹ thuật và vận hành.

Ảnh: Johnny & Supercar Vlog

Khi chuẩn bị khai hỏa, xe mang bệ phóng sẽ hạ các chân chống thủy lực để cố định, sau đó mở khoang chứa và nâng dựng thẳng các ống phóng tên lửa. Toàn bộ quy trình triển khai chỉ mất khoảng 3–4 phút, cho phép hệ thống phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp.

Với sức mạnh cơ động, khả năng tấn công chính xác cao và tốc độ triển khai ấn tượng, Bastion-P được đánh giá là “lá chắn thép” bảo vệ an ninh hàng hải và chủ quyền vùng biển quốc gia.