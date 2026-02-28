Tên lửa Pakistan có khả năng tấn công mọi đối thủ?

Tên lửa Shaheen-III của Pakistan có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cùng đọc bài viết của chuyên gia quân sự Nga Dmitry Kornev được đăng tải bởi Military Russia về vấn đề này.

Ngày 27/2/2026, chính quyền Taliban ở Kabul tuyên bố một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào các vị trí quân sự của Pakistan dọc theo đường biên giới Durand đang tranh chấp, trong khi Islamabad tuyên bố rằng "chiến tranh công khai" đã bắt đầu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về năng lực tên lửa của Pakistan, tầm bắn, logic chiến lược của chúng và ý nghĩa của chúng đối với sự ổn định khu vực trong bối cảnh nguy cơ tính toán sai lầm đang gia tăng.

Công nghệ nước ngoài và việc chế tạo tên lửa của Pakistan

Chương trình tên lửa của Pakistan không thể tách rời khỏi chương trình hạt nhân của nước này. Chương trình tên lửa của Pakistan bắt nguồn từ nghiên cứu học thuật và việc chế tạo tên lửa địa vật lý dựa trên tên lửa Eridan của Pháp.

Vào những năm 1980, một số công ty Pháp đã hợp tác với Islamabad trong các dự án nhằm phát triển tên lửa thăm dò khí quyển.

Năm 1987, sau khi biết về sự tiến bộ của Ấn Độ trong công nghệ tên lửa đạn đạo, Pakistan đã đưa ra quyết định chính trị tự chế tạo tên lửa. Quyết định này đã biến các dự án tên lửa ban đầu thành tên lửa nhiên liệu rắn chiến thuật đầu tiên đi vào hoạt động, Hatf-1, với tầm bắn 70km.

Năm 1992, tên lửa này được đưa vào biên chế trong Quân đội Pakistan. Sau đó, tầm bắn của nó được mở rộng lên 100km. Ngày nay, hơn 100 hệ thống tên lửa như vậy đang được triển khai ở Pakistan.

Trong những năm 1990, dưới thời Thủ tướng Benazir Bhutto, Pakistan đã tích cực hợp tác với Trung Quốc và Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa. Đầu những năm 2000, Triều Tiên đã cung cấp cho Pakistan các hệ thống tên lửa tương tự như tên lửa SCUD của Liên Xô, với tầm bắn khoảng 300km.

Cũng vào khoảng thời gian đó, Pakistan đã tiếp cận được các công nghệ được sử dụng trong việc phát triển tên lửa tầm trung NoDong-A của Triều Tiên. Loại tên lửa này khác biệt đáng kể so với các bản sao của tên lửa SCUD của Liên Xô và đã nâng kỹ thuật chế tạo tên lửa của Triều Tiên lên một tầm cao mới.

Người ta tin rằng tên lửa NoDong-A được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-21 của Liên Xô. Nó có thể được chế tạo với sự trợ giúp của các chuyên gia từ Cục Thiết kế Tên lửa Makeyev của Nga, những người được Triều Tiên tuyển dụng trong những năm 1990.

Những tên lửa này cũng có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên. Đối với Pakistan, khả năng mà một tên lửa có tầm bắn 1.500km mang lại là rất quan trọng, vì nó cung cấp phương tiện để tấn công hầu hết mọi mục tiêu ở Ấn Độ, nếu cần thiết.

Tên lửa tiếp theo của Pakistan là tên lửa nhiên liệu rắn Abdali-I, còn được gọi là Haft-II. Tên lửa này được phóng từ khung gầm MAZ-7310, đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Pakistan và các nhà sản xuất ô tô Belarus.

Lớn hơn một chút so với tên lửa Haft-I, Abdali-I có tầm bắn 450km. Đây là tên lửa phi hạt nhân với độ chính xác trung bình khoảng 150m. Việc thử nghiệm bắt đầu vào đầu những năm 2000, và tên lửa được đưa vào sử dụng năm 2005.

Các công nghệ được sử dụng trong tên lửa NoDong của Triều Tiên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tên lửa chiến lược thực sự đầu tiên của Pakistan - tên lửa Ghauri, còn được gọi là Haft-V. Pakistan đã sao chép thành công cả tên lửa Triều Tiên và bệ phóng di động.

Vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa này diễn ra vào năm 1998. Các cuộc thử nghiệm ban đầu gặp nhiều thách thức, vì đầu đạn bị bốc cháy trong khí quyển do Pakistan thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế các hệ thống đạn đạo có khả năng chịu được tốc độ và áp lực như vậy.

Những tên lửa đã định hình lại tầm nhìn chiến lược

Đến năm 2003, Pakistan đã tích hợp vào lực lượng chỉ huy chiến lược của mình một tên lửa đạn đạo có tầm bắn 1.500km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 12 kiloton. Giống như nguyên mẫu NoDong, tên lửa này sử dụng nhiên liệu lỏng và có thể đã tích hợp công nghệ tên lửa của Liên Xô từ giữa những năm 1960.

Song song đó, các nỗ lực đang được tiến hành để phát triển các loại tên lửa tương tự sử dụng động cơ nhiên liệu rắn. Việc chế tạo Shaheen-I, tên lửa chiến lược nhiên liệu rắn đầu tiên của Pakistan bắt đầu vào giữa những năm 1990 và chứng tỏ khó khăn hơn nhiều so với việc chế tạo dựa trên các mẫu của Triều Tiên.

Mặc dù có kích thước tương tự, tầm bắn của tên lửa chỉ giới hạn ở mức 750km. Tuy nhiên, điều này vẫn cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương. Tên lửa được phóng từ bệ phóng di động (TEL) gắn trên khung gầm đa trục MAZ-7310 và mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá 35 kiloton.

Shaheen-I được triển khai vào năm 2003. Đến năm 2012, phiên bản cải tiến Shaheen-IA, với tầm bắn 1.000km, đã được đưa vào sử dụng. Ước tính hàng chục tên lửa loại này đã được triển khai và chiếm phần lớn lực lượng tên lửa hạt nhân của Pakistan.

Năm 2014, Pakistan bắt đầu triển khai tên lửa Shaheen-II mạnh mẽ hơn, sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa này được phóng từ bệ phóng sáu trục gắn trên khung gầm xe MAZ-547A, có tầm bắn ấn tượng lên đến 2.000km và được trang bị đầu đạn hạt nhân 40 kiloton.

Shaheen-II có đầu đạn được thiết kế với các bề mặt khí động học, cho phép nó cơ động khi đi vào khí quyển. Loại vũ khí này thường được gọi là siêu thanh, mặc dù tốc độ của nó trong giai đoạn cuối của chuyến bay vẫn thấp hơn một chút so với tốc độ siêu thanh thực sự.

Sau đó, các kỹ sư Pakistan đã cho ra mắt Shaheen-III thậm chí còn mạnh mẽ hơn vào năm 2015. Hệ thống phóng tên lửa 16 bánh sử dụng khung gầm WS21200 của Trung Quốc, mang đầu đạn mạnh hơn với sức công phá 50 kiloton.

Về mặt lý thuyết, Pakistan có thể đã làm chủ công nghệ nhiệt hạch, cho thấy sức công phá của đầu đạn có thể vượt quá 100 kiloton. Với tầm bắn ấn tượng 2.750km, nó có thể vươn tới mọi mục tiêu của đối thủ trong khu vực.

Năm 1998, trong Chiến dịch Tầm xa Vô tận chống lại Al-Qaeda ở Afghanistan, Mỹ đã triển khai tên lửa hành trình Tomahawk. Một số tên lửa này không đến được mục tiêu và rơi xuống Pakistan. Chính phủ Pakistan đã giữ bí mật điều này và cải tiến lại các tên lửa.

Kết quả là, năm 2005, Pakistan đã thử nghiệm tên lửa hành trình Babur. Trong nhiều năm, người ta tin rằng Babur được chế tạo dựa trên tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô thu được từ Ukraine, nhưng thực tế không phải vậy.

Tên lửa Babur có nhiều biến thể với tầm bắn lên đến 900km. Nó có thể mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Các phiên bản tiên tiến nhất có thể sử dụng hệ thống định vị vệ tinh như Galileo và BeiDou của Trung Quốc, đảm bảo độ chính xác cao khi nhắm mục tiêu.

Năm 2018, biến thể Babur-III đã được thử nghiệm từ một tàu tên lửa hải quân, và người ta cho rằng nó có thể được sử dụng như một tên lửa chống hạm. Nhìn chung, Pakistan đang từng bước mở rộng chương trình tên lửa của mình để bù đắp cho lực lượng hải quân tương đối yếu so với Ấn Độ.