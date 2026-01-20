Xe mang phóng của HIMARS có thể được dùng cho dự án Nightfall.

Mục tiêu của dự án này là cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hãng RIA Novosti đưa tin về tính khả thi của dự án này.

Tầm bắn xa và khả năng tàng hình

Nhà thầu chính của dự án Nightfall là MBDA Missile Systems, công ty con của Anh thuộc một trong những nhà sản xuất tên lửa lớn nhất và có ảnh hưởng nhất châu Âu.

Các sản phẩm của công ty bao gồm tên lửa hành trình Storm Shadow, hệ thống không đối không ASRAAM và Meteor, và đạn dược đất đối không CAMM. Công ty này không có kinh nghiệm trước đó về hệ thống tên lửa đạn đạo.

Hợp đồng trị giá 12,1 triệu đô la. Mặc dù tương đối nhỏ, phía Anh sẽ sử dụng các hệ thống tên lửa chiến thuật hiện có làm cơ sở.

Các yêu cầu chính là tầm bắn xa và bệ phóng có tính cơ động cao với khả năng giảm thiểu tín hiệu hồng ngoại và radar để đảm bảo khả năng tàng hình khi di chuyển đến vị trí bắn, triển khai nhanh chóng và rút lui khỏi bãi phóng.

Loại khung gầm cụ thể được lựa chọn vẫn chưa được xác định. Nhiều khả năng đó là khung gầm FMTV 5 tấn do Mỹ sản xuất từ ​​Oshkosh, tương tự như hệ thống phóng rocket đa nòng HIMARS.

Tuy nhiên, Supacat 600 do Anh sản xuất, một loại xe vận tải hạng nặng ba trục với khả năng vượt địa hình tốt hơn một chút nhưng ít kinh nghiệm chiến đấu hơn, cũng là một lựa chọn khả thi.

Tương tự như kiểu Mỹ

Về các đặc tính hiệu năng đã công bố, tên lửa Nightfall tương đương với tên lửa tấn công chính xác mới nhất của Mỹ (PRSM), loại tên lửa sẽ thay thế ATACMS.

Tầm bắn của nó là 500-550 km, và tốc độ lên tới 8.500 km/giờ trong giai đoạn tăng tốc của quỹ đạo. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính với mô-đun hiệu chỉnh dựa trên GPS. Độ chính xác của nó là năm mét sai số vòng tròn.

Các biến thể đầu đạn khả thi hiện chưa được tiết lộ, chỉ có trọng lượng ước tính là 200-300 kg. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó sẽ được trang bị đầu đạn nổ mạnh, đầu đạn nổ mảnh và đầu đạn chùm.

Có thể các loại đạn dược cũng sẽ bao gồm đầu đạn chống radar, được dẫn hướng bằng tín hiệu radar của hệ thống tên lửa đất đối không. Điều này có nghĩa là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) tiềm năng của Anh, về mặt lý thuyết, có thể khá hiệu quả chống lại các hệ thống phòng không tầm xa của Nga.

Tuy nhiên, trên thực tế, tên lửa này khó có thể chứng minh được điều gì mới mẻ. Lực lượng phòng không Nga đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại các tên lửa đạn đạo chính xác của đối phương, chẳng hạn như ATACMS. Các mục tiêu này bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không S-300V4, S-350A Vityaz và Buk-M3.

Mấu chốt nằm ở việc bố trí hợp lý các "ô dù" chống tên lửa, trong đó các khẩu đội tên lửa phòng không chồng chéo lên nhau để bao phủ các điểm mù phía trên radar định vị mục tiêu.

Chi tiết thực sự quan trọng duy nhất là tầm bắn. Tầm bắn của nó gần gấp đôi so với ATACMS. Điều này có nghĩa là hệ thống phòng không Nga có thể cần triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không sâu hơn vào lãnh thổ châu Âu.

Với tốc độ sản xuất mà tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong nước đạt được, điều này không phải là vấn đề lớn.

Đột phá hay chỉ là hão huyền?

Hơn nữa, có thể tuyên bố của London chỉ là sự lạc quan hão huyền, và thông báo về dự án Nightfall chỉ đơn thuần là cách thể hiện sự ủng hộ công khai đối với Kiev mà không kèm theo bất kỳ cam kết thực sự nào.

Người Anh đã từng cố gắng "giúp đỡ" công ty Fire Point của Ukraine trong việc phát triển tên lửa hành trình độ chính xác cao theo dự án Flamingo. Tuy nhiên, nhanh chóng rõ ràng rằng "sản phẩm" của Kiev là bản sao chính xác của tên lửa FP-5 của Tập đoàn Milanion của Anh.

Loại tên lửa này đã vướng vào một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cuộc điều tra biển thủ ngân sách nhà nước có liên quan đến Timur Mindych, bạn của Tổng thống Zelensky.

Một công ty ma do Mindych đồng sở hữu đã dàn dựng một chiến dịch PR rầm rộ, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và thậm chí cả ông Zelensky trong vai trò người phát ngôn.

Kết quả là: các tên lửa, ngoại trừ một vài chiếc được mua từ nhà sản xuất thực sự, đã biến mất, và tiền cũng bị đánh cắp.

Tên lửa Nightfall có lẽ cũng sẽ chịu chung số phận. Kiev sẽ rầm rộ quảng bá loại vũ khí mới này, London sẽ báo cáo với các đồng minh về sự ủng hộ vô điều kiện, và Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chỉ nhận được một vài cụm tên lửa.

Hơn nữa, người Anh khó có thể giao nộp một loại vũ khí thực sự đột phá như vậy – nếu tên lửa này được sản xuất hàng loạt.

Bộ Quốc phòng Anh đã làm rõ: Nightfall chủ yếu được sản xuất cho Lực lượng vũ trang Hoàng gia Anh. Với việc Mỹ ngày càng xa rời vai trò của mình, người châu Âu buộc phải tự đảm bảo an ninh cho chính mình.