Theo chuyên gia quân sự Nga Viktor Baranets, không quốc gia nào trên thế giới hiện nay sở hữu hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa liên lục địa (ICBM) thông thường của Nga, chứ đừng nói đến hàng loạt tên lửa siêu thanh như Kinzhal, Zircon hay Oreshnik.

Theo nhận định của chuyên gia Viktor Baranets, không có hệ thống phòng không nào mà tên lửa Nga không thể xuyên thủng, các nước phương Tây sẽ còn mất nhiều thời gian để phát triển các hệ thống có khả năng đánh chặn những vũ khí siêu hạng của Nga.

Chuyên gia Baranets nói thêm rằng, tên lửa siêu thanh của Nga được gọi là “vũ khí điên rồ” ở Mỹ vì chúng có thể đạt tốc độ rất cao, vượt tầm tính toán, xử lý của các bộ não chỉ huy-điều khiển các hệ thống phòng không.

“…kể cả có một máy tính to như Nhà Trắng, nó vẫn sẽ phát điên. Bởi vì không thể có tốc độ tư duy điện tử nào có thể phát hiện ra một tên lửa đang bay với tốc độ chóng mặt, sau đó nhắm mục tiêu, rồi lao vào tấn công” - vị chuyên gia Nga nhấn mạnh.

Ông cho rằng, với tốc độ siêu thanh của tên lửa, các hệ thống phòng thủ không thể bám bắt mục tiêu, tên lửa đánh chặn có thể bay lên, nhưng sẽ không thể bắn trúng tên lửa vì nó đã biến mất hoặc đã lao xuống mục tiêu rồi.

Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng, chỉ vài ngày trước đây, Nga tiếp tục thử nghiệm thành công tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân Burevestnik và trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố thử nghiệm thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon, được phương Tây mệnh danh là “ngư lôi Ngày Tận Thế”.

Ông Putin cũng nhấn mạnh, với độ sâu mà ngư lôi Poseidon có thể di chuyển, cũng như tốc độ mà nó đạt được, “ngư lôi Ngày Tận Thế” sẽ ngăn cản mọi nỗ lực đánh chặn, tạo nên ‘cơn sóng thần’ khủng khiếp cho đối phương.

Trước đó, theo các chuyên gia quân sự phương Tây, tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik chính là cơn ác mộng, nó sẽ khiến hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ trở nên vô dụng.