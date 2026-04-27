Tên lửa mạnh thứ hai thế giới Falcon Heavy sắp lên quỹ đạo

Minh Hoàn/VTC News |

Tên lửa Falcon Heavy mạnh mẽ của SpaceX sắp cất cánh lần đầu tiên sau một năm rưỡi, đưa vệ tinh Internet băng thông rộng nặng 6,6 tấn ViaSat-3 F3 lên quỹ đạo.

Chỉ còn gần một giờ nữa, tên lửa Falcon Heavy mang theo vệ tinh liên lạc khổng lồ ViaSat-3 F3 sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida (Mỹ) dự kiến bắt đầu lúc 10h21 ngày 27/4 (21h21 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Vụ phóng được phát trực tiếp tại Space.com hoặc các nền tảng truyền thông của công ty SpaceX.

Trong sứ mệnh lần này, tên lửa Falcon Heavy mang theo vệ tinh viễn thông ViaSat-3 F3, có khối lượng khoảng 6,6 tấn.

Theo kế hoạch, chỉ sau khoảng 8 phút kể từ khi cất cánh, hai tên lửa đẩy phụ của Falcon Heavy sẽ tách ra và quay trở lại hạ cánh tại Trạm Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral (bang Florida, Mỹ).

Trong khi đó, tầng đẩy trung tâm sau khi hoàn tất nhiệm vụ đưa tầng trên - mang theo vệ tinh ra khỏi bầu khí quyển sẽ rơi xuống Đại Tây Dương. Tầng trên tiếp tục hành trình, đưa ViaSat-3 F3 vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh và tiến hành tách vệ tinh sau khoảng 5 giờ bay.

ViaSat-3 F3 này sẽ được đưa vào quỹ đạo địa tĩnh (GEO) nằm cách Trái đất 22.236 dặm (35.786 km). Ở độ cao đó, vận tốc quỹ đạo trùng khớp với tốc độ quay của Trái Đất, cho phép các vệ tinh "lơ lửng" trên cùng một khu vực phủ sóng liên tục.

Khu vực phủ sóng của ViaSat-3 F3 rất rộng. Vệ tinh này sẽ cung cấp dịch vụ băng thông rộng tốc độ cao cho khách hàng trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tên lửa Falcon Heavy của SpaceX phóng tàu Europa Clipper của NASA từ Florida vào ngày 14/10/2024. (Ảnh: SpaceX)

ViaSat-3 F3 sẽ là vệ tinh ViaSat-3 thứ ba được đưa vào quỹ đạo. ViaSat-3 F1 đã được phóng lên bằng tên lửa Falcon Heavy vào tháng 4 năm 2023, và ViaSat-3 F2 tiếp nối vào tháng 11 năm 2025 trên tên lửa Atlas V của United Launch Alliance.

Falcon Heavy ra mắt vào tháng 2 năm 2018 với chuyến bay thử nghiệm đưa chiếc Tesla Roadster màu đỏ tươi của người sáng lập SpaceX, Elon Musk, vào quỹ đạo quanh Mặt Trời. Kể từ đó, tên lửa đã thực hiện thêm 10 nhiệm vụ nữa, tất cả đều thành công.

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Vụ 2 cô gái phóng xe máy ngược chiều trên làn 100km/h: 3 người bị xử phạt 5 lỗi gì?

Vụ 2 cô gái phóng xe máy ngược chiều trên làn 100km/h: 3 người bị xử phạt 5 lỗi gì?

Bất ngờ lai lịch của người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đe doạ tài xế công nghệ

Bất ngờ lai lịch của người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đe doạ tài xế công nghệ

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

