Tên lửa mạnh thứ hai thế giới Falcon Heavy sắp lên quỹ đạo

Chỉ còn gần một giờ nữa, tên lửa Falcon Heavy mang theo vệ tinh liên lạc khổng lồ ViaSat-3 F3 sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida (Mỹ) dự kiến bắt đầu lúc 10h21 ngày 27/4 (21h21 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Trong sứ mệnh lần này, tên lửa Falcon Heavy mang theo vệ tinh viễn thông ViaSat-3 F3, có khối lượng khoảng 6,6 tấn.

Theo kế hoạch, chỉ sau khoảng 8 phút kể từ khi cất cánh, hai tên lửa đẩy phụ của Falcon Heavy sẽ tách ra và quay trở lại hạ cánh tại Trạm Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral (bang Florida, Mỹ).

Trong khi đó, tầng đẩy trung tâm sau khi hoàn tất nhiệm vụ đưa tầng trên - mang theo vệ tinh ra khỏi bầu khí quyển sẽ rơi xuống Đại Tây Dương. Tầng trên tiếp tục hành trình, đưa ViaSat-3 F3 vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh và tiến hành tách vệ tinh sau khoảng 5 giờ bay.

ViaSat-3 F3 này sẽ được đưa vào quỹ đạo địa tĩnh (GEO) nằm cách Trái đất 22.236 dặm (35.786 km). Ở độ cao đó, vận tốc quỹ đạo trùng khớp với tốc độ quay của Trái Đất, cho phép các vệ tinh "lơ lửng" trên cùng một khu vực phủ sóng liên tục.

Khu vực phủ sóng của ViaSat-3 F3 rất rộng. Vệ tinh này sẽ cung cấp dịch vụ băng thông rộng tốc độ cao cho khách hàng trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tên lửa Falcon Heavy của SpaceX phóng tàu Europa Clipper của NASA từ Florida vào ngày 14/10/2024. (Ảnh: SpaceX)

ViaSat-3 F3 sẽ là vệ tinh ViaSat-3 thứ ba được đưa vào quỹ đạo. ViaSat-3 F1 đã được phóng lên bằng tên lửa Falcon Heavy vào tháng 4 năm 2023, và ViaSat-3 F2 tiếp nối vào tháng 11 năm 2025 trên tên lửa Atlas V của United Launch Alliance.

Falcon Heavy ra mắt vào tháng 2 năm 2018 với chuyến bay thử nghiệm đưa chiếc Tesla Roadster màu đỏ tươi của người sáng lập SpaceX, Elon Musk, vào quỹ đạo quanh Mặt Trời. Kể từ đó, tên lửa đã thực hiện thêm 10 nhiệm vụ nữa, tất cả đều thành công.