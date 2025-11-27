Không quân Nga tiếp tục sử dụng tên lửa không đối đất Kh-38 có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng vũ trang Kyiv.
Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu
Tên lửa không đối đất Kh-38 đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn trên chiến trường khi sở hữu nhiều tính năng tiên tiến.
