Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu

Bạch Dương |

Tên lửa không đối đất Kh-38 đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn trên chiến trường khi sở hữu nhiều tính năng tiên tiến.

Không quân Nga tiếp tục sử dụng tên lửa không đối đất Kh-38 có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng vũ trang Kyiv.

Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu - Ảnh 1.

Kênh Telegram Fighterbomber đã cho thấy loại vũ khí này được sử dụng để tấn công một điểm triển khai tạm thời của một trong những đơn vị Quân đội Ukraine ở khu vực Kharkiv.

Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu - Ảnh 2.

Tên lửa Kh-38ML được phóng từ máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã đánh chính xác vào mái của một tòa nhà hai tầng trước đó đã bị phá hủy một phần, xuyên thủng và phát nổ từ bên trong.

Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu - Ảnh 3.

Đám mây khói bụi bùng nổ bốc lên cao hàng chục mét, quân nhân bên trong tòa nhà không có cơ hội thoát thân. Tên lửa loại này được cho là có khả năng đạt tốc độ lên tới 2.700 km/h. Chúng được trang bị đầu đạn mạnh và có tầm bắn xa.

Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu - Ảnh 4.

Với tổng trọng lượng 520 kg, đầu đạn thường là loại có sức nổ mạnh nặng khoảng 250 kg, mang lại sức hủy diệt tương đối lớn.

Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu - Ảnh 5.

Điều quan trọng cần lưu ý là tầm bắn của tên lửa này chỉ trong khoảng 40 km, trong khi tốc độ của nó lên tới Mach 2,2, khiến lực lượng phòng không đối phương có rất ít thời gian để phản ứng.

Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu - Ảnh 6.

Tên lửa Kh-38ML khi tác chiến cần có sự phối hợp giữa tiêm kích và máy bay không người lái, trong đó UAV sẽ nhận nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu để chiếu chùm laser định vị cho đầu dò.

Tên lửa Kh-38ML tăng tốc lên tới 2.700 km/h đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu - Ảnh 7.

Bên cạnh đó trên cơ sở tên lửa Kh-38, Liên bang Nga đã tạo ra một loại "bom tên lửa" lai ghép có tên Grom-E1, loại bom này đang được Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sử dụng khá hạn chế.

