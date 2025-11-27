Đám mây khói bụi bùng nổ bốc lên cao hàng chục mét, quân nhân bên trong tòa nhà không có cơ hội thoát thân. Tên lửa loại này được cho là có khả năng đạt tốc độ lên tới 2.700 km/h. Chúng được trang bị đầu đạn mạnh và có tầm bắn xa.