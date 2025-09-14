Tên lửa Iskander-M tại Kaliningrad đặt Warsaw trong khu vực tấn công

Video về việc triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã được kênh Clash Report công bố.

Những người theo dõi cộng đồng Cyber Flour xác định rằng video này được quay trên đường cao tốc E28, phía Bắc khu định cư Kudryavtsevo, vùng Kaliningrad, cách biên giới Ba Lan khoảng 35 km.

Theo video, Nga đã triển khai 2 bệ phóng Iskander và hướng tên lửa đạn đạo về phía Ba Lan - cụ thể nhằm vào Warsaw và Lublin.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được triển khai sát biên giới Ba Lan.

Việc triển khai tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật này diễn ra như một phần của cuộc tập trận Nga - Belarus mang tên Zapad-2025, bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 và kéo dài đến ngày 16 tháng 9.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Belarus - Tướng Pavel Muraveyko cho biết ở giai đoạn đầu, quân đội sẽ tham gia đẩy lùi cuộc tấn công trên không của đối phương, sau đó sẽ chuyển sang chuẩn bị các hành động phòng thủ trên bộ.

Giai đoạn hai của cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc thực hành khoa mục tấn công nhằm đánh bại các nhóm quân đối phương và giải phóng lãnh thổ. Theo Bộ Quốc phòng Litva, Nga dự kiến sẽ huy động 30.000 quân nhân tham gia diễn tập.

Các cuộc tập trận sẽ diễn ra tại những thao trường ở cả Nga và Belarus, cũng như trên vùng biển và không phận của Biển Baltic và Biển Barents.

Khu vực tấn công tiềm năng của hệ thống tên lửa Iskander vừa được triển khai.

Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa Iskander tại khu vực Kaliningrad từ năm 2007, nhưng chỉ là tạm thời. Đến năm 2018, sau khi Lữ đoàn Tên lửa 152 được tái trang bị, các tổ hợp Iskander mới được triển khai cố định.

Như Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã giải thích vào thời điểm đó, việc điều động hệ thống tên lửa Iskander-M tới khu vực Kaliningrad là do "hành động phá hoại của NATO".

Hiểu được mối đe dọa này, sau khi cuộc chiến tại Ukraine được Nga phát động vào năm 2022, NATO đã xây dựng một kế hoạch nhằm nhanh chóng phá hủy vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga ở Kaliningrad.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc này. Nga đặt ra thách thức cho chúng tôi về quy mô và tốc độ, và NATO đã phát triển các giải pháp cho phép ngăn chặn hiệu quả mối đe dọa này", Tướng Christopher Donahue - Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Châu Âu cho biết.