Tên lửa Iran so với kho vũ khí Mỹ: Bên nào cạn kiệt trước?

Kho tên lửa đạn đạo ngầm của Iran.

Đang trên bờ vực cạn kiệt

"Nếu Mỹ tiếp tục sử dụng tên lửa theo cách như vậy, kho dự trữ của họ sẽ nhanh chóng cạn kiệt", chuyên gia Yuri Knutov nói với Sputnik, khi bình luận về một video gần đây cho thấy dường như 10 tên lửa đánh chặn Patriot mới bắn hạ được chỉ một tên lửa đạn đạo của Iran.

Học giả Knutov giải thích rằng kho tên lửa của Mỹ bao gồm khoảng 400 tên lửa đánh chặn THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), "có thể sẽ cạn kiệt trong vòng 10 ngày ngay cả khi được sử dụng đúng cách".

"Về phần tên lửa đánh chặn Patriot, kho dự trữ lớn hơn của Mỹ có thể cạn kiệt trong khoảng ba tuần, đặc biệt nếu 10 tên lửa như vậy được phóng để tấn công một mục tiêu trên không của Iran", chuyên gia chỉ ra.

Theo ông, việc Mỹ nhanh chóng tăng sản lượng các loại tên lửa nói trên là không thực tế, vì sản lượng hàng tháng hiện chỉ ở mức 55 quả, con số này "không đáng kể".

"Con át chủ bài" của Iran

"Như vậy, Iran hiện đang nắm giữ một con át chủ bài rất quan trọng. Bằng cách sử dụng chiến lược các tên lửa đạn đạo và giữ lại các tên lửa siêu thanh tiên tiến Fateh cho giai đoạn cuối cùng, Tehran có cơ hội giáng một đòn rất mạnh vào Israel và Mỹ, đồng thời trả thù cho cuộc tấn công bất ngờ vào Cộng hòa Hồi giáo Iran", chuyên gia nhận định.

Cũng theo vị chuyên gia này, đối với tên lửa đạn đạo của Iran, chúng có thể chưa cạn kiệt trong vòng một tháng nữa, và mặc dù độ chính xác thấp, việc sử dụng rộng rãi loại vũ khí này vẫn mang lại hiệu quả.

"Trong số lượng lớn tên lửa được phóng, chỉ có một hoặc hai quả trúng mục tiêu, đó là một kết quả đáng kể. Nó tạo ra hiệu ứng tâm lý và từ đó tác động đến tinh thần của đối phương. Do đó, khi nói về việc Iran sử dụng tên lửa đạn đạo, chiến thuật này cho đến nay đã chứng tỏ hiệu quả", ông Knutov kết luận.

Phòng thủ Mosaic

Một chuyên gia quân sự khác của Nga lại nói về lựa chọn khác của Iran, đó là phòng thủ Mosaic. Đây được coi là chính sách bảo hiểm chiến lược của Tehran được áp dụng chống lại các cuộc tấn công từ kẻ thù.

"Hệ thống phòng thủ Mosaic của Iran là một hệ thống chỉ huy và kiểm soát phi tập trung đối với các lực lượng vũ trang, và việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu đã được xác định trước theo các kế hoạch đã được định sẵn", chuyên gia Igor Korotchenko, nói và cho biết thêm:

"Rõ ràng là giới lãnh đạo quân sự và chính trị Iran đã cho rằng một số người trong số họ có thể sẽ thiệt mạng trong đòn tấn công phủ đầu. Do đó, các kế hoạch đã được xây dựng từ trước và các nguồn lực cần thiết đã được phân bổ để đảm bảo các đợt tấn công tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Quân đội Iran sẽ đạt hiệu quả cao nhất có thể".

Ông Korotchenko nhấn mạnh rằng phòng thủ Mosaic là "cách duy nhất" mà Iran có thể nghĩ ra để tiến hành một cuộc xung đột kéo dài chống lại một đối thủ có vũ khí thông thường vượt trội.

Ưu điểm chính của nó - điều đã được chứng minh sau cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ và Israel hôm 28/2 là khả năng tiếp tục kháng chiến vũ trang ngay cả sau khi các lãnh đạo cấp cao của Iran bị sát hại và hệ thống phòng không bị suy yếu do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

"Nếu cường độ các cuộc tấn công hiện tại của Iran tiếp tục, tình hình đối với các đối thủ của nước này sẽ trở nên khó chịu, và trong một số trường hợp, thậm chí có thể là nguy kịch", nhà phân tích nhấn mạnh.

Ông Korotchenko nhận định: "Iran rõ ràng đã từ bỏ mọi lằn ranh đỏ đối với những quốc gia có cơ sở của Mỹ hoặc các dự án kinh tế chung trên lãnh thổ của họ. Sau khi nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự, giờ đây Iran sẽ tấn công có hệ thống vào cơ sở hạ tầng của các nước vùng Vịnh để gây áp lực buộc họ sử dụng ngoại giao nhằm ngăn chặn Mỹ leo thang hơn nữa".

Câu hỏi quan trọng hiện nay là khả năng phòng không của Iran và khả năng chống chịu các cuộc tấn công trên không của Mỹ và Israel.

"Chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn then chốt. Chúng ta sẽ xem 5-7 ngày tới sẽ mang lại điều gì. Chúng sẽ hé lộ những hướng đi có thể xảy ra trong tương lai.

Hiện tại, tình hình chính trị nội bộ của Iran vẫn ổn định, và quan trọng nhất, mô hình kiểm soát phi tập trung này đang cho thấy những ưu điểm của nó, điều mà cả Tổng thống Trump lẫn Thủ tướng Netanyahu có lẽ đều không ngờ tới", Korotchenko, kết luận.