Tên lửa hành trình Taurus Neo bí ẩn sẽ dễ dàng 'tiệt diệt mọi thứ'

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức và Tây Ban Nha - Boris Pistorius và Margarita Robles, trong cuộc họp báo tổ chức vào ngày 28 tháng 8, đã thảo luận một số chi tiết liên quan đến tiêm kích FCAS, họ cáo buộc Pháp đang gây khó khăn chung, cũng như việc Madrid tham gia vào một chương trình quan trọng đối với cả hai nước.

"Tôi vô cùng vui mừng khi Tây Ban Nha tuyên bố tham gia chương trình phát triển tên lửa dẫn đường Taurus Neo thế hệ mới", thông điệp của ông Pistorius được Infodefensa trích dẫn. Chi tiết về thỏa thuận này vẫn chưa được tiết lộ, và cho đến nay, dường như đây chỉ là sự đồng thuận bằng miệng giữa các bộ trưởng quốc phòng.

Sự tồn tại đối với phiên bản tên lửa Taurus Neo đầy bí ẩn đã được biết đến vào mùa thu năm ngoái, khi ông Pistorius nói về kế hoạch của Berlin trong việc mua biến thể mới nhất của loại đạn tấn công này.

Khi đó báo chí biết rằng chi phí cho một tên lửa dao động khoảng 3,5 triệu đô la và nhu cầu đối với quân đội Đức được xác định ở mức 600 tên lửa hành trình - vẫn chưa biết liệu Tây Ban Nha có "phù hợp" với con số này hay không, hay đây sẽ là một hợp đồng riêng.

Tên lửa hành trình Taurus.

Ngoài ra một điều cần lưu ý nữa - việc giao hàng dự kiến diễn ra vào năm 2029 và dành cho Quân đội Đức, vì vậy có lẽ người Tây Ban Nha sẽ phải chờ đợi đến lượt mình.

Về đặc tính hiệu suất của tên lửa Taurus Neo, giới truyền thông biết rằng tầm bắn của nó sẽ hơn 500 km, được trang bị đầu đạn mạnh mẽ cũng như hệ thống dẫn đường cải tiến, đủ khả năng phá hủy những mục tiêu quan trọng nhất.

Hãy nhớ rằng vào những năm 2000, Tây Ban Nha đã đặt hàng tổng cộng 43 tên lửa Taurus cho máy bay chiến đấu của mình và việc giao hàng đã hoàn tất vào tháng 8 năm 2010.

Tên lửa hành trình Taurus KEDP 350 do Đức chế tạo.