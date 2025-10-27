Trả lời phỏng vấn RT ngay sau khi Nga công bố thử nghiệm thành công loại tên lửa mới vào hôm Chủ nhật (26/10), ông Stanislav Krapivnik, cựu sĩ quan lục quân đồng thời là chuyên gia quân sự Mỹ cho biết, tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân mới Burevestnik của Nga là vũ khí mang tính bước ngoặt.

"Burevestnik là 'vũ khí thay đổi cuộc chơi'… Tên lửa có thể bay vòng qua các vùng phòng không, tránh các vùng radar… nó có thể bay trên không trong 16 giờ, thậm chí có thể bay lâu hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nó là vũ khí tấn công đáp trả, tức là nếu Nga bị tấn công, nó sẽ đáp trả," ông nói.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng, sự phát triển này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm vàng) của Mỹ, dự kiến được đưa vào hoạt động trước năm 2030.

"Hiện tại, các hệ thống radar và hệ thống phòng không được thiết lập dựa trên quỹ đạo đạn đạo có thể xảy ra từ các quốc gia có khả năng phóng tên lửa vào Mỹ... Với tên lửa này, chúng sẽ phải bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều", ông Krapivnik nói thêm.

Cựu sĩ quan Mỹ cho rằng cuộc thử nghiệm thành công có thể sẽ vấp phải sự hoài nghi lớn ở phương Tây, giống như thông báo ban đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2018, khi Burevestnik đang được phát triển.

Burevestnik là tên lửa hành trình chiến lược, có tầm bắn không giới hạn, được thiết kế để loại bỏ các mục tiêu có giá trị cao. Burevestnik không thể bị phát hiện bởi radar thông thường và chỉ có thể được theo dõi bởi tàu vũ trụ chuyên dụng trong giai đoạn phóng và tăng tốc.

Trước đó, ngày 26/10, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết tên lửa Burevestnik đã hoàn thành chuyến bay kéo dài nhiều giờ với phạm vi 14.000 km. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là giới hạn tầm bắn của tên lửa.

Theo quan chức Nga, trong chuyến bay thử nghiệm, tên lửa đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang, chứng minh khả năng cao trong việc vượt qua các hệ thống tên lửa và phòng không.