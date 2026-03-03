Tên lửa hành trình Izdeliye-30 đầy bí ẩn của Nga đã tham chiến ở Ukraine

Bức ảnh chụp mảnh vỡ của một loại tên lửa hành trình chưa từng được biết đến trước đây, cùng với sơ đồ bố trí và mô tả một số bộ phận của nó, đã được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố.

GUR cho biết đây là tên lửa hành trình mới nhất "Izdeliye-30", theo các chuyên gia phân tích, nó được phát triển như một lựa chọn thay thế rẻ hơn cho tên lửa phóng từ trên không loại Kh-101 - vũ khí chủ lực của oanh tạc cơ chiến lược tầm xa Tu-95MS và Tu-160 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Mảnh vỡ tên lửa hành trình Izdeliye-30 được Nga dùng để tấn công Ukraine.

Loại đạn tấn công này được trang bị động cơ phản lực cánh quạt "Izdeliye-64R", với đầu đạn được tăng cường trọng lượng lên 800kg (Kh-101 mang đầu đạn nặng 400kg), sải cánh 3m và tầm bay ít nhất 1.500km.

Theo kênh telegram "Osveditel" , tên lửa này được trang bị ăng ten định vị vệ tinh kỹ thuật số 12 kênh "Kometa-M12" và trạm xử lý dữ liệu Navis NR9 (Navis là một họ các hệ thống định vị tàu biển hoạt động dựa trên vệ tinh GPS).

Cấu tạo sơ bộ của tên lửa hành trình thế hệ mới Izdeliye-30.

Dựa trên các nguồn tin của Ukraine, vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa Izdeliye-30 thực chất đã diễn ra vào cuối năm 2025. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga hiện đang sử dụng vũ khí này cho các cuộc tấn công tầm xa.

Hiện chưa có dữ liệu chính thức nào về loại vũ khí mới này, tất cả chỉ là nhận định và phân tích từ phía Ukraine.