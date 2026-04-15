Tên lửa hạng nhẹ mới của Nga sẽ đưa vệ tinh nặng tới 900kg vào quỹ đạo

Thông báo nói trên được đưa ra bởi các đại diện của Geoscan - một tập đoàn bao gồm các công ty Nga nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển vệ tinh và máy bay không người lái.

Theo đại diện Tập đoàn Geoscan, dự án sẽ bao gồm việc tạo ra một tổ hợp không gian nội địa mới với phương tiện phóng, các hệ thống và linh kiện chính, cùng việc tổ chức sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm chúng. Các nhà phát triển Nga hình dung tên lửa mới của họ sẽ được trang bị động cơ oxy - dầu hỏa (thường là loại RP-1) truyền thống.

Với trọng lượng phóng khoảng 55 tấn, phương tiện phóng tiềm năng này dự kiến sẽ đưa tải trọng lên tới 900kg vào quỹ đạo. Thời gian phát triển tên lửa dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026, nhưng chưa có ngày thử nghiệm bay nào được ấn định.

Tại sao Nga lại cần thêm một tên lửa hạng nhẹ nữa? Tập đoàn giải thích quyết định của mình bằng cách nói rằng họ cần một phương tiện phóng cho các vệ tinh riêng của mình.

"Không thể phóng một số lượng lớn vệ tinh như vậy với tải trọng phụ, và chúng tôi sẽ không thể lấp đầy một tên lửa của Roscosmos, điều này ngay lập tức làm tăng chi phí.

Việc phát triển riêng của chúng tôi nhìn chung phù hợp với chiến lược của Geoscan, luôn dựa vào các công nghệ tiên tiến của riêng mình", ông Alexey Semenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Geoscan cho biết.

Tên lửa hạng nhẹ Angara-1.2.

Các thông số kỹ thuật thiết kế được nêu của tên lửa hạng nhẹ tiềm năng không trùng lặp với bất kỳ phương tiện phóng nào hiện có của Nga. Phiên bản hạng nhẹ của Angara (Angara-1.2), với trọng lượng phóng khoảng 170 tấn, có thể đưa tải trọng lên đến 3,5 tấn vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Tên lửa siêu nhẹ Voronezh, hiện đang được phát triển, sẽ có trọng lượng phóng khoảng 35 tấn và có thể đưa tải trọng từ 330 - 400kg vào quỹ đạo ở độ cao lên đến 500km. Việc phát triển một phương tiện phóng khác "lớn hơn Voronezh" là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng phát triển một tên lửa tùy chỉnh, ngay cả đối với một nhà đầu tư tư nhân lớn cũng vẫn là một thách thức đáng kể. Ví dụ, Voronezh đã được phát triển từ năm 2023, với cuộc thử nghiệm bay dự kiến vào năm 2029.

Đối với phương tiện phóng mới, dự kiến bắt đầu phát triển vào năm 2026, nếu vậy có thể kỳ vọng thời gian trung bình cũng khoảng 6 - 7 năm. Do đó, dựa trên logic này, tên lửa của Geoscan sẽ bắt đầu thử nghiệm bay không sớm hơn năm 2033.

Mặt khác, việc phát triển các phương tiện phóng hạng nhẹ mới ở Nga không chỉ có lợi cho nhà phát triển tư nhân mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp vũ trụ. Điều này sẽ cung cấp lựa chọn phóng vệ tinh hạng nhẹ nhanh và tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời tăng khối lượng công việc cho các ngành công nghệ cao của đất nước.