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Tên lửa Ghadr nặng 17 tấn mang đầu đạn 1.000kg đã tấn công Israel

Bạch Dương
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Iran đã huy động một trong những loại tên lửa mạnh nhất của mình cho cuộc tấn công mới đây nhằm vào Israel.

Các tên lửa động cơ nhiên liệu lỏng loại Ghadr nặng nhiều tấn của Iran, được lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sử dụng vào ngày 8/6 trong cuộc tấn công Israel là một vũ khí đáng gờm.

Tùy thuộc vào phiên bản cải tiến, trọng lượng của chúng có thể dao động từ 15 đến 17 tấn và chiều dài từ 15,5m đến 16,58m.

Trọng lượng đầu đạn tên lửa Ghadr cũng ở mức rất lớn - từ 650 đến 1.000kg, bên trong có thể là thuốc nổ mạnh, đầu đạn dạng phân mảnh với nhiều mảnh văng xen kẽ hoặc bom chùm. Những loại tiên tiến nhất có khả năng cơ động trong khi bay, đồng thời hệ thống dẫn đường của chúng đảm bảo độ chính xác tương đối cao.

Iran đã tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo hạng nặng Ghadr.

Tầm bắn của loại tên lửa này cũng khác nhau, khi có những biến thể đủ sức bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.350, 1.650 và 1.950km.

Các bệ phóng là những nền tảng di động, trong đó module phóng được kéo bởi phương tiện chuyên dụng và được giấu kín trong các căn cứ tên lửa ngầm sâu hàng chục mét dưới lòng đất.

Kinh nghiệm của Iran trong việc đối đầu với liên minh Israel - Mỹ đã chứng minh tên lửa đạn đạo vẫn có một số ưu điểm so với máy bay không người lái cận âm và tên lửa hành trình. Chúng dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hơn, bên cạnh đó đầu đạn nặng của chúng gây ra thiệt hại lớn hơn hẳn.

Mặc dù vậy trong cuộc tấn công vừa qua, tên lửa Ghadr theo báo cáo đã không gây ra thiệt hại nào đáng kể. Nguyên nhân được xác định do số lượng phóng đi quá ít nên đã trở thành chiếc "bia tập bắn" dễ dàng cho các hệ thống phòng thủ tinh vi của Israel.

Theo vestnik-rm
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